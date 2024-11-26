Витамины и минералы для здоровья в условиях северного климата

Избыток витаминов и минералов может также навредить организму, особенно при неконтролируемом приеме добавок. Например, слишком высокий уровень витамина D может вызвать отложение кальция в мягких тканях, а избыток железа — перегрузку печени. Поэтому всегда придерживайтесь рекомендованных дозировок и проконсультируйтесь с врачом.