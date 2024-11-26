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Posted 26 ноября, 12:55

Published 26 ноября, 12:55

Modified 26 ноября, 12:55

Updated 26 ноября, 12:55

Иллюстрация

В Роспотребнадзоре рассказали, чем чаще всего болеют жители Омской области

26 ноября 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
На прошлой неделе у омичей чаще всего выявляли риновирус.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, чем на прошлой неделе омичи болели чаще всего. По данным специалистов, в период с 18 по 24 ноября заболеваемость была обусловлена вирусами не гриппозной этиологии, чаще всего встречались риновирусы (53,3%), бокавирусы (6,7%) и COVID-19 (40%).

Известно, что сейчас в Омской области привито против гриппа более 920 тысяч человек, что составляет 84,5% от плана, 280 тысяч из них дети. Поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства или других местах, имеющих специальную лицензию.

Напомним, что в регионе возросло количество заболевших коронавирусом. За прошедшую неделю выявлено 198 новых случаев, что на 40 больше, чем неделей ранее. В больницы попали 28 заболевших, при этом 170 человек выздоровели.

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#Анастасия Баянова#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Вирус#Болезнь#Новости#Вирусы#Управление Роспотребнадзора#Зараженность вирусом
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