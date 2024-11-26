В Роспотребнадзоре рассказали, чем чаще всего болеют жители Омской области

Posted 26 ноября, 12:55
Published 26 ноября, 12:55
Modified 26 ноября, 12:55
Updated 26 ноября, 12:55
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, чем на прошлой неделе омичи болели чаще всего. По данным специалистов, в период с 18 по 24 ноября заболеваемость была обусловлена вирусами не гриппозной этиологии, чаще всего встречались риновирусы (53,3%), бокавирусы (6,7%) и COVID-19 (40%).
Известно, что сейчас в Омской области привито против гриппа более 920 тысяч человек, что составляет 84,5% от плана, 280 тысяч из них дети. Поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства или других местах, имеющих специальную лицензию.
Напомним, что в регионе возросло количество заболевших коронавирусом. За прошедшую неделю выявлено 198 новых случаев, что на 40 больше, чем неделей ранее. В больницы попали 28 заболевших, при этом 170 человек выздоровели.