В Омской области увеличили выплату участникам СВО до 1,2 миллиона рублей

Posted 26 ноября, 04:30
Published 26 ноября, 04:30
Modified 26 ноября, 04:39
Updated 26 ноября, 04:39
Жителям Омской области, которые подпишут контракт на участие в специальной военной операции до 20 декабря 2024 года включительно, увеличили единовременную региональную выплату. Согласно указу, теперь она составляет 800 тысяч рублей вместо прежних 400 тысяч. С учетом федеральной поддержки общая сумма выплат достигает 1,2 миллиона рублей.
Помимо увеличения выплат, военнослужащие, заключившие контракт с 1 декабря 2024 года, получат возможность списания просроченных кредитных задолженностей. Это касается займов, по которым до 1 декабря вступил в силу судебный акт о взыскании, при условии, что общая сумма долга не превышает 10 миллионов рублей. Однако списание долгов не распространяется на случаи, связанные с возмещением вреда жизни или здоровью, алиментами или коррупционными правонарушениями. Также в рамках поддержки предлагается увеличение кредитных каникул до 150 дней, в течение которых платежи можно не вносить без начисления штрафов.
При гибели участника СВО или установлении у него инвалидности 1 группы задолженность будет полностью списана. Эти меры распространяются и на супругов военнослужащих.
В Омской области действует порядка 30 региональных мер поддержки участников СВО и их семей. Губернатор Виталий Хоценко отмечал, что областное правительство регулярно принимает новые решения для помощи военнослужащим. Помимо выплат, при заключении контракта предусматривается зарплата от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные премии за выполнение боевых задач.
Напомним, Город55 писал о том, что в России повысили выплаты за ранения для участников СВО.