В Омской области увеличили выплату участникам СВО до 1,2 миллиона рублей

Помимо увеличения выплат, военнослужащие, заключившие контракт с 1 декабря 2024 года, получат возможность списания просроченных кредитных задолженностей. Это касается займов, по которым до 1 декабря вступил в силу судебный акт о взыскании, при условии, что общая сумма долга не превышает 10 миллионов рублей. Однако списание долгов не распространяется на случаи, связанные с возмещением вреда жизни или здоровью, алиментами или коррупционными правонарушениями. Также в рамках поддержки предлагается увеличение кредитных каникул до 150 дней, в течение которых платежи можно не вносить без начисления штрафов.