В омской ГБ имени Кабанова планируют капитально отремонтировать лабораторный корпус

Posted 26 ноября, 05:33
Published 26 ноября, 05:33
Modified 26 ноября, 05:35
Updated 26 ноября, 05:35
Как стало известно Городу55, в омской ГБ № 1 имени А. Н. Кабанова планируют провести капитальный ремонт лабораторного корпуса. Речь идет о здании, расположенном по адресу улица Перелета, 7/1. Также к корпусу пристроят пандус.
Государственная экспертиза Омской области 22 ноября выдала положительное заключение на проект ремонта. Документацию подготовила компания «Экспертпроект». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в Кургане в 2020 году. Директором и учредителем является Антон Андреев.
Город55 запросил информацию о дате начале ремонта и заложенной на него сумме в министерстве здравоохранения Омской области.
Ранее Город55 рассказывал, что компания «Горпроект» планирует возвести два жилых многоквартирных дома на улице Волгоградской.