gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 05:33

Published 26 ноября, 05:33

Modified 26 ноября, 05:35

Updated 26 ноября, 05:35

Скриншот

В омской ГБ имени Кабанова планируют капитально отремонтировать лабораторный корпус

26 ноября 2024, 05:33
Фото: Google Карты. Скриншот
Документы по проекту капремонта подготовила компания из Кургана.

Как стало известно Городу55, в омской ГБ № 1 имени А. Н. Кабанова планируют провести капитальный ремонт лабораторного корпуса. Речь идет о здании, расположенном по адресу улица Перелета, 7/1. Также к корпусу пристроят пандус.

Государственная экспертиза Омской области 22 ноября выдала положительное заключение на проект ремонта. Документацию подготовила компания «Экспертпроект». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в Кургане в 2020 году. Директором и учредителем является Антон Андреев.

Город55 запросил информацию о дате начале ремонта и заложенной на него сумме в министерстве здравоохранения Омской области.

Ранее Город55 рассказывал, что компания «Горпроект» планирует возвести два жилых многоквартирных дома на улице Волгоградской.

В Омске на Волгоградской планируют построить два жилых дома
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Капитальный ремонт#Курган#Ремонтные работы#Государственная экспертиза
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика