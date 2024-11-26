В омской ГБ имени Кабанова планируют капитально отремонтировать лабораторный корпус

Как стало известно Городу55, в омской ГБ № 1 имени А. Н. Кабанова планируют провести капитальный ремонт лабораторного корпуса. Речь идет о здании, расположенном по адресу улица Перелета, 7/1. Также к корпусу пристроят пандус.