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Posted 26 ноября, 13:07

Published 26 ноября, 13:07

Modified 26 ноября, 13:09

Updated 26 ноября, 13:09

В Омске заместитель минтруда оставил свою должность

В Омске заместитель минтруда оставил свою должность

26 ноября 2024, 13:07
Фото: 1MI.
В омском минтруде произошли значительные кадровые изменения: Сергей Добрых покинул пост заместителя министра после серьезного ДТП.

Сергей Добрых больше не занимает должность заместителя министра. Информация о его работе исчезла с официального сайта ведомства, что свидетельствует о том, что его полномочия были прекращены.

В феврале этого года Сергей Добрых попал в серьезное ДТП. В результате аварии он получил травмы челюсти и рёбер. Чиновник находился на больничном и восстанавливался до середины апреля. В этой аварии погиб водитель, который управлял автомобилем Добрых.

Напомним, что ранее в Омской области в Министерстве здравоохранения произошли изменения. Губернатор назначил новыми заместителями министра Ольгу Богданову и Ольгу Мигунову.

В Омске губернатор назначил новых заместителей минздрава
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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Чиновник#Новости#Министерство
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