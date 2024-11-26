В Омске заместитель минтруда оставил свою должность

Posted 26 ноября, 13:07
Published 26 ноября, 13:07
Modified 26 ноября, 13:09
Updated 26 ноября, 13:09
Сергей Добрых больше не занимает должность заместителя министра. Информация о его работе исчезла с официального сайта ведомства, что свидетельствует о том, что его полномочия были прекращены.
В феврале этого года Сергей Добрых попал в серьезное ДТП. В результате аварии он получил травмы челюсти и рёбер. Чиновник находился на больничном и восстанавливался до середины апреля. В этой аварии погиб водитель, который управлял автомобилем Добрых.
Напомним, что ранее в Омской области в Министерстве здравоохранения произошли изменения. Губернатор назначил новыми заместителями министра Ольгу Богданову и Ольгу Мигунову.