В Омске заместитель минтруда оставил свою должность

В феврале этого года Сергей Добрых попал в серьезное ДТП. В результате аварии он получил травмы челюсти и рёбер. Чиновник находился на больничном и восстанавливался до середины апреля. В этой аварии погиб водитель, который управлял автомобилем Добрых.