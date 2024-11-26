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Posted 26 ноября, 06:44

Published 26 ноября, 06:44

Modified 26 ноября, 06:50

Updated 26 ноября, 06:50

В Омске на улице Ватутина восстановили движение трех автобусных маршрутов

В Омске на улице Ватутина восстановили движение трех автобусных маршрутов

26 ноября 2024, 06:44
Фото: 1MI.
С 26 ноября вновь открыли движение для автобусов № 23, 88 и 272 по улице Ватутина.

26 ноября возобновилось движение автобусов по нескольким маршрутам. Как сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале, возобновили работу автобусы № 23, 88 и 272. Они вновь курсируют по улице Ватутина.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Напомним, что 23 ноября открыли для проезда перекресток улицы Ватутина и бульвара Архитекторов. Движение здесь организовали по одной полосе в каждом направлении. В местах, где расположены остановки общественного транспорта «Депо» и «Березовая роща», установили специальные пешеходные переходы.

В Омске на Левобережье откроется движение на перекрестке Ватутина — Архитекторов
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#Екатерина Тараленко#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Маршрут#Автобусы#Ремонтные работы#Улица Ватутина
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