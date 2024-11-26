В Омске на улице Ватутина восстановили движение трех автобусных маршрутов

Напомним, что 23 ноября открыли для проезда перекресток улицы Ватутина и бульвара Архитекторов. Движение здесь организовали по одной полосе в каждом направлении. В местах, где расположены остановки общественного транспорта «Депо» и «Березовая роща», установили специальные пешеходные переходы.