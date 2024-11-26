gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 08:47

Published 26 ноября, 08:47

Modified 26 ноября, 08:49

Updated 26 ноября, 08:49

В Омске подписали распоряжение о переназначении замглавы министра спорта

В Омске подписали распоряжение о переназначении замглавы министра спорта

26 ноября 2024, 08:47
Фото: 1MI.
Ольгу Степанову назначили первым заместителем министра спорта на один год.

В недавнем распоряжении губернатора Виталия Хоценко говорится о назначении Ольги Степановой на должность первого заместителя министра спорта региона. Она будет занимать эту позицию в течение одного года.

Фото: Скриншот с сайта «pravo.gov.ru»

Ольга Степанова начала исполнять обязанности первого заместителя министра спорта с ноября 2023 года. За последние 11 лет она занимала различные должности в этом ведомстве. В октябре, после того как Иван Колесник покинул пост министра спорта, чтобы стать заместителем председателя регионального правительства, Степанова временно взяла на себя руководство министерством. На данный момент должность министра спорта до сих пор свободна.

Напомним, что ранее губернатор Омской области решил продлить контракты с некоторыми министрами регионального правительства еще на один год.

Кадровая стабильность: губернатор Омской области продлил контракты с министрами
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Спорт#Омск#Омская область#Назначение#Губернатор#Новости#Министерство#Должность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика