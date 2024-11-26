В Омске подписали распоряжение о переназначении замглавы министра спорта

Posted 26 ноября, 08:47
Published 26 ноября, 08:47
Modified 26 ноября, 08:49
Updated 26 ноября, 08:49
В недавнем распоряжении губернатора Виталия Хоценко говорится о назначении Ольги Степановой на должность первого заместителя министра спорта региона. Она будет занимать эту позицию в течение одного года.
Ольга Степанова начала исполнять обязанности первого заместителя министра спорта с ноября 2023 года. За последние 11 лет она занимала различные должности в этом ведомстве. В октябре, после того как Иван Колесник покинул пост министра спорта, чтобы стать заместителем председателя регионального правительства, Степанова временно взяла на себя руководство министерством. На данный момент должность министра спорта до сих пор свободна.
Напомним, что ранее губернатор Омской области решил продлить контракты с некоторыми министрами регионального правительства еще на один год.