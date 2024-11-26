В Омске подписали распоряжение о переназначении замглавы министра спорта

Ольга Степанова начала исполнять обязанности первого заместителя министра спорта с ноября 2023 года. За последние 11 лет она занимала различные должности в этом ведомстве. В октябре, после того как Иван Колесник покинул пост министра спорта, чтобы стать заместителем председателя регионального правительства, Степанова временно взяла на себя руководство министерством. На данный момент должность министра спорта до сих пор свободна.