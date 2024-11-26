В Омске начали обсуждать новые тарифы на содержание жилья

Posted 26 ноября, 06:07
Published 26 ноября, 06:07
Modified 26 ноября, 06:10
Updated 26 ноября, 06:10
В проекте постановления администрации города Омска «О плате за содержание жилого помещения» детально указаны новые расценки, которые зависят от степени благоустройства дома, наличия лифта, мусоропровода, системы дымоудаления и пожаротушения, а также газового оборудования.
Так, в домах с полным благоустройством, оборудованных системой дымоудаления и пожаротушения, лифтом и мусоропроводом, размер платы составит:
В домах, имеющих все виды благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом, тариф составит:
В домах, имеющих все виды благоустройства и оборудованных лифтом, размер платы будет 37,13 и 38,46 рубля за квадратный метр при отсутствии/наличии газовых плит соответственно.
В домах, имеющих все виды благоустройства, оборудованных мусоропроводом, тарифы будут ниже:
За содержание жилого помещения в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, не оборудованных лифтом и мусоропроводом, плата составит 28,25 и 29,59 рубля за квадратный метр при отсутствии/наличии газовых плит соответственно.
Для многоквартирных домов с частичным или отсутствующим благоустройством размер платы за наем помещения установлен на более низком уровне по сравнению с тарифами для полностью благоустроенных зданий.
Так, в полублагоустроенных многоквартирных домах, не имеющих одного вида благоустройства (кроме газоснабжения), тариф составит:
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