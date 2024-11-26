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Posted 26 ноября, 06:07

Published 26 ноября, 06:07

Modified 26 ноября, 06:10

Updated 26 ноября, 06:10

В Омске начали обсуждать новые тарифы на содержание жилья

В Омске начали обсуждать новые тарифы на содержание жилья

26 ноября 2024, 06:07
Согласно проекту постановления, с нового года в Омске может увеличиться стоимость содержания жилья.

В проекте постановления администрации города Омска «О плате за содержание жилого помещения» детально указаны новые расценки, которые зависят от степени благоустройства дома, наличия лифта, мусоропровода, системы дымоудаления и пожаротушения, а также газового оборудования.

Так, в домах с полным благоустройством, оборудованных системой дымоудаления и пожаротушения, лифтом и мусоропроводом, размер платы составит:

  • 43,76 рубля за 1 кв. м при отсутствии газовых плит;
  • 45,10 рубля за 1 кв. м при их наличии.

В домах, имеющих все виды благоустройства, оборудованных лифтом и мусоропроводом, тариф составит:

  • 40,45 рубля за 1 кв. м без газовых плит;
  • 41,83 рубля за 1 кв. м с газовыми плитами.

В домах, имеющих все виды благоустройства и оборудованных лифтом, размер платы будет 37,13 и 38,46 рубля за квадратный метр при отсутствии/наличии газовых плит соответственно.

В домах, имеющих все виды благоустройства, оборудованных мусоропроводом, тарифы будут ниже:

  • 31,58 рубля за 1 кв. м (без газовых плит);
  • 32,86 рубля за 1 кв. м (с плитами).

За содержание жилого помещения в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, не оборудованных лифтом и мусоропроводом, плата составит 28,25 и 29,59 рубля за квадратный метр при отсутствии/наличии газовых плит соответственно.

Для многоквартирных домов с частичным или отсутствующим благоустройством размер платы за наем помещения установлен на более низком уровне по сравнению с тарифами для полностью благоустроенных зданий.

Так, в полублагоустроенных многоквартирных домах, не имеющих одного вида благоустройства (кроме газоснабжения), тариф составит:

  • 27,94 рубля за 1 кв. м (без газовых плит);
  • 29,28 рубля за 1 кв. м (с плитами).

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