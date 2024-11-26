В ФОМС рассказали об использовании ИИ для диагностики заболеваний

За первые девять месяцев этого года было проведено свыше 753 тысяч маммографических исследований с использованием ИИ, сообщают «Ведомости». На следующий год запланировано внедрение технологий ИИ в рамках систем поддержки врачебных решений для маммографии, рентгенографии грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. Об этом рассказали в Фонде обязательного медицинского страхования.