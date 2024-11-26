В ФОМС рассказали об использовании ИИ для диагностики заболеваний

Posted 26 ноября, 10:44
Published 26 ноября, 10:44
Modified 26 ноября, 10:44
Updated 26 ноября, 10:44
Искусственный интеллект повышает точность анализа маммографических изображений, способствует раннему выявлению заболеваний и помогает прогнозировать их развитие.
За первые девять месяцев этого года было проведено свыше 753 тысяч маммографических исследований с использованием ИИ, сообщают «Ведомости». На следующий год запланировано внедрение технологий ИИ в рамках систем поддержки врачебных решений для маммографии, рентгенографии грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. Об этом рассказали в Фонде обязательного медицинского страхования.
Главные достоинства применения ИИ в медицине заключаются в уменьшении времени ожидания медпомощи и снижении вероятности врачебных ошибок. Это достигается за счет автоматизации процесса анализа данных и подготовки медицинских заключений, что минимизирует влияние человеческого фактора. Кроме того, ИИ позволяет проводить предиктивный анализ медицинских данных и снижать затраты на лечение за счет раннего обнаружения заболеваний.
Росздравнадзор зарегистрировал 37 медицинских изделий, использующих технологии искусственного интеллекта, что демонстрирует готовность системы к активному внедрению. Федеральный фонд и Министерство здравоохранения исследуют возможности для широкого использования этих технологий в клинической практике.
В 2025 году планируется выделение 359,8 миллиарда рублей на реализацию профилактических исследований и диспансеризацию. Эта сумма включает затраты на исследования на основе технологий ИИ, что позволяет оптимизировать расходы и повысить качество медицинских услуг.
По мере того как российские регионы будут приобретать медицинские изделия с ИИ, зарегистрированные в соответствии с установленными нормами, в медицинскую практику будут внедряться системы поддержки активных решений. Однако стоит подчеркнуть, что ИИ не является заменой специалиста; врач остается основным партнером пациента в вопросах здоровья, а технологии способны снизить вероятность ошибок до статистической погрешности.