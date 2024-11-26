Пахнет жареным. В Омске неизвестные спалили свалку свиных голов

Posted 26 ноября, 11:01
Published 26 ноября, 11:01
Modified 26 ноября, 11:03
Updated 26 ноября, 11:03
Свалку свиных туш и голов, которую обнаружили в середине ноября омичи в Октябрьском округе, сожгли неизвестные. Об этом Городу55 рассказали в областной прокуратуре.
«После появления сообщений в СМИ и. о. Омского межрайонного природоохранного прокурора совместно со специалистами контролирующих органов выехали на место несанкционированной свалки, где обнаружили, что туши животных сожжены», — рассказали в ведомстве.
Напомним, шокирующую находку обнаружил местный житель Николай в зеленой зоне между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая. Несколько мешков с останками животных лежали в лесополосе. После публикации информации о свалке свиных туш прокуратура начала проверку.
Город55 также обратился за комментарием в полицию.
«В УМВД России по городу Омску проверка проводится, заявлений не поступало», — сообщили в полиции.
Также информацию о несанкционированной свалке останков животных обещали предоставить в Управлении Россельхознадзора по Омской области.