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Posted 26 ноября, 11:01

Published 26 ноября, 11:01

Modified 26 ноября, 11:03

Updated 26 ноября, 11:03

Иллюстрация

Пахнет жареным. В Омске неизвестные спалили свалку свиных голов

26 ноября 2024, 11:01
Фото: 1MI. Иллюстрация

Неизвестные сожгли в Омске свалку со свиными головами

Неделю назад омичи обнаружили в Октябрьском округе свалку свиных туш и голов. Однако, когда на место выехала прокуратура, останки животных уже сожгли.

Свалку свиных туш и голов, которую обнаружили в середине ноября омичи в Октябрьском округе, сожгли неизвестные. Об этом Городу55 рассказали в областной прокуратуре.

«После появления сообщений в СМИ и. о. Омского межрайонного природоохранного прокурора совместно со специалистами контролирующих органов выехали на место несанкционированной свалки, где обнаружили, что туши животных сожжены», — рассказали в ведомстве.

Напомним, шокирующую находку обнаружил местный житель Николай в зеленой зоне между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая. Несколько мешков с останками животных лежали в лесополосе. После публикации информации о свалке свиных туш прокуратура начала проверку.

Фото: Предоставлено Городу55

Город55 также обратился за комментарием в полицию.

«В УМВД России по городу Омску проверка проводится, заявлений не поступало», — сообщили в полиции.

Также информацию о несанкционированной свалке останков животных обещали предоставить в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омск#Прокуратура#Свалка#Мусор#Животные
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