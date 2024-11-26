Пахнет жареным. В Омске неизвестные спалили свалку свиных голов

Напомним, шокирующую находку обнаружил местный житель Николай в зеленой зоне между улицами 3-я Молодежная и Рельсовая. Несколько мешков с останками животных лежали в лесополосе. После публикации информации о свалке свиных туш прокуратура начала проверку.