Российский рынок пополняют опасные грузовики из Китая

Posted 26 ноября, 03:19
Published 26 ноября, 03:19
Modified 26 ноября, 03:19
Updated 26 ноября, 03:19
На рынке РФ появилось большое количество разнообразных неизвестных марок грузовиков, произведенных в Китае. Такая тенденция вызывает тревогу у транспортных компаний, которые эксплуатируют эту технику, а также у инженеров, таможенников и представителей госорганов, пишет ridus.ru.
В 2023 году испытательным центром НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» были проведены испытания коммерческой техники категории N3, произведенной в Китае, в рамках техрегламента Таможенного союза 018/2011. Результаты были переданы в ФГУП «НАМИ» и Росстандарт. Испытания показали, что китайские грузовики не соответствуют целому ряду параметров. Эксплуатация этих транспортных средств нарушает правила ЕЭК ООН, то есть единые стандарты безопасности транспортных средств, воздействия на окружающую среду и производительности, № R13 и R79 — для рулевого управления и тормозной системы. Оказалось, что у передней оси импортируемых из КНР грузовиков низкая эффективность торможения. Вместо положенных 34 метров тормозной путь этих машин составил 47 метров. Эти «лишние» метры могут привести к опасным последствиям на дорогах.
Проблемы в управляемости китайских машин могут представлять дополнительную опасность. Эксперты заключили, что китайские грузовики не соответствуют нормативным требованиям по системе управления при неработающем усилителе руля и выполнении входа в поворот с радиусом 20 метров на скорости десять километров в час. Также были выявлены нарушения требований, связанных с усилием на рулевом колесе и несоответствия правилам подтверждения официального типа № 24-03, касающимся работы систем впуска и выпуска. У экспертов возникли вопросы к показателям противодавления в этих системах.
Использование китайских грузовиков нарушает нормы пассивной безопасности. Речь идет о правилах R58 (задняя защита); R73 (боковая защита) и R61 (внешние выступы). Преимущественно претензии автоэкспертов касаются несоответствия положенным геометрическим параметрам задней противоподкатной и боковой защиты, что представляет значительные риски в случае аварии. Еще одно замечание касается конструкции грузовиков. У транспортных средств выступают внешние части. Такой момент представляет опасность для других автомобилистов.
Все эти несоответствия указывают на расхождение ранее сертифицированной грузовой техники (шасси) с транспортными средствами, импортируемыми через различные каналы и используемыми на территории всей страны. То есть эта техника нарушает правила, установленные ЕЭК ООН.
В целях решения проблемы был подготовлен проект поправок к ПП РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства». Эти поправки предусматривают введение обязательной процедуры идентификации импортируемой грузовой техники. Проект находится на согласовании с 2023 года.