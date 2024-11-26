Российский рынок пополняют опасные грузовики из Китая

В 2023 году испытательным центром НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» были проведены испытания коммерческой техники категории N3, произведенной в Китае, в рамках техрегламента Таможенного союза 018/2011. Результаты были переданы в ФГУП «НАМИ» и Росстандарт. Испытания показали, что китайские грузовики не соответствуют целому ряду параметров. Эксплуатация этих транспортных средств нарушает правила ЕЭК ООН, то есть единые стандарты безопасности транспортных средств, воздействия на окружающую среду и производительности, № R13 и R79 — для рулевого управления и тормозной системы. Оказалось, что у передней оси импортируемых из КНР грузовиков низкая эффективность торможения. Вместо положенных 34 метров тормозной путь этих машин составил 47 метров. Эти «лишние» метры могут привести к опасным последствиям на дорогах.