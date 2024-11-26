Почти 1,7 млн рублей за два дня: как омичка обманула онлайн-магазин

По информации УМВД, сбой в системе привел к тому, что покупательница смогла оформить заказы, не дождавшись списания средств с банковской карты. В результате, всего за два дня, она совершила покупки на сумму 1 676 182 рубля, выбрав 735 товаров. В списке оказались как повседневные вещи — канцелярские принадлежности, детская одежда и игрушки, так и более дорогие предметы, включая ювелирные изделия, бытовую технику и мебель.