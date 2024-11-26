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Posted 26 ноября, 10:22

Published 26 ноября, 10:22

Modified 26 ноября, 10:24

Updated 26 ноября, 10:24

Сбой в онлайн-магазине позволил омичке украсть товары на 1,7 млн рублей

Почти 1,7 млн рублей за два дня: как омичка обманула онлайн-магазин

26 ноября 2024, 10:22
Фото: 1MI.

Сбой в онлайн-магазине позволил омичке украсть товары на 1,7 млн рублей

УМВД задержало женщину, которая обманом завладела товарами на миллионы рублей, воспользовавшись ошибкой в системе оплаты.

В Омске произошел случай, связанный с мошенничеством на платформе онлайн-торговли. 32-летняя женщина из Октябрьского округа смогла забрать более 700 товаров на общую сумму почти 1,7 млн рублей. Это стало возможно из-за сбоя в системе, который позволил ей воспользоваться ошибкой и получить товары без каких-либо финансовых затрат.

По информации УМВД, сбой в системе привел к тому, что покупательница смогла оформить заказы, не дождавшись списания средств с банковской карты. В результате, всего за два дня, она совершила покупки на сумму 1 676 182 рубля, выбрав 735 товаров. В списке оказались как повседневные вещи — канцелярские принадлежности, детская одежда и игрушки, так и более дорогие предметы, включая ювелирные изделия, бытовую технику и мебель.

После получения информации о мошенничестве, сотрудники провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемой. В ходе обысков, проведенных в ее квартире и в доме родителей, изъяли все похищенные товары. Некоторые из них даже не распаковали.

Кроме того, правоохранительные органы выяснили, что подозреваемая пыталась оформить еще 580 товаров на сумму более 14 млн рублей. Однако эти заказы заблокировали до момента их получения.

Напомним, что ранее мошенники рассылали приглашения на видеоконференции. Они выдавали себя за мэра Омска.

Дошли до Шелеста: мошенники выдавали себя за мэра Омска
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#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Мошенничество#Деньги#Новости
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