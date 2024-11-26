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Posted 26 ноября, 06:54

Published 26 ноября, 06:54

Modified 26 ноября, 06:56

Updated 26 ноября, 06:56

Омский бизнесмен Михаил Кудинов создал новую компанию в Москве

Омский бизнесмен Михаил Кудинов создал новую компанию в Москве

26 ноября 2024, 06:54
Фото: 1MI.
«ВЛТ-Центр» специализируется на оптовой торговле оборудованием.

Омский предприниматель Михаил Кудинов учредил новую компанию. Это общество с ограниченной ответственностью «ВЛТ-Центр», которое зарегистрировано в Москве на Пресненской набережной. В его уставном капитале 10 тысяч рублей, которые принадлежат Кудинову (он же и занял пост генерального директора). Специализируется новая компания на оптовой торговле машинами и оборудованием.

Михаил Кудинов известен в первую очередь как учредитель компаний «Партнер-Энерго», «Эва» и ПО «Вэлта». Его партнером во всех этих случаях является Андрей Геращенко. Благодаря «Вэлте», производящей электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру приблизительно на 2 млрд рублей в год, Кудинов является одним из богатейших омичей: в последнем Топе богатых от Города55 он занял почетную 84-ю позицию.

Можно предположить, что новая компания Кудинова будет заниматься сбытом продукции «Вэлты» в масштабах всей страны.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Новая фирма#Михаил Кудинов
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