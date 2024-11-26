Омский бизнесмен Михаил Кудинов создал новую компанию в Москве

Posted 26 ноября, 06:54
Published 26 ноября, 06:54
Modified 26 ноября, 06:56
Updated 26 ноября, 06:56
Омский предприниматель Михаил Кудинов учредил новую компанию. Это общество с ограниченной ответственностью «ВЛТ-Центр», которое зарегистрировано в Москве на Пресненской набережной. В его уставном капитале 10 тысяч рублей, которые принадлежат Кудинову (он же и занял пост генерального директора). Специализируется новая компания на оптовой торговле машинами и оборудованием.
Михаил Кудинов известен в первую очередь как учредитель компаний «Партнер-Энерго», «Эва» и ПО «Вэлта». Его партнером во всех этих случаях является Андрей Геращенко. Благодаря «Вэлте», производящей электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру приблизительно на 2 млрд рублей в год, Кудинов является одним из богатейших омичей: в последнем Топе богатых от Города55 он занял почетную 84-ю позицию.
Можно предположить, что новая компания Кудинова будет заниматься сбытом продукции «Вэлты» в масштабах всей страны.