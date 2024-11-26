Омский бизнесмен Михаил Кудинов создал новую компанию в Москве

Михаил Кудинов известен в первую очередь как учредитель компаний «Партнер-Энерго», «Эва» и ПО «Вэлта». Его партнером во всех этих случаях является Андрей Геращенко. Благодаря «Вэлте», производящей электрическую распределительную и регулирующую аппаратуру приблизительно на 2 млрд рублей в год, Кудинов является одним из богатейших омичей: в последнем Топе богатых от Города55 он занял почетную 84-ю позицию.