Конкурс завершился: в омском зоопарке детёнышу яка дали имя Гром

Posted 26 ноября, 11:00
Published 26 ноября, 11:00
Modified 26 ноября, 11:02
Updated 26 ноября, 11:02
В Большереченском зоопарке состоялся конкурс на выбор имени для детёныша яка. Малыш, обладающий уникальной отметиной в виде молнии на лбу, получил имя Гром. Это имя выбрали в результате голосования, которое завершилось 25 ноября.
Победителем конкурса стала омичка, которая теперь сможет насладиться бесплатным посещением новогоднего представления в зоопарке под названием «Добро пожаловать в Заполярье».