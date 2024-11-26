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Posted 26 ноября, 11:00

Published 26 ноября, 11:00

Modified 26 ноября, 11:02

Updated 26 ноября, 11:02

Омичка выбрала имя для детёныша яка в зоопарке

Конкурс завершился: в омском зоопарке детёнышу яка дали имя Гром

26 ноября 2024, 11:00

Омичка выбрала имя для детёныша яка в зоопарке

В Большереченском зоопарке завершился конкурс на лучшее имя для детёныша яка с необычной отметиной на лбу.

В Большереченском зоопарке состоялся конкурс на выбор имени для детёныша яка. Малыш, обладающий уникальной отметиной в виде молнии на лбу, получил имя Гром. Это имя выбрали в результате голосования, которое завершилось 25 ноября.

Победителем конкурса стала омичка, которая теперь сможет насладиться бесплатным посещением новогоднего представления в зоопарке под названием «Добро пожаловать в Заполярье».

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Голосование#Новости#Большереченский зоопарк
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