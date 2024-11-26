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Posted 26 ноября, 13:44

Published 26 ноября, 13:44

Modified 26 ноября, 13:44

Updated 26 ноября, 13:44

ХК «Авангард» обошел «Зенит» в рейтинге эффективности спортивного маркетинга

ХК «Авангард» обошел «Зенит» в рейтинге эффективности спортивного маркетинга

26 ноября 2024, 13:44
Фото: ХК «Авангард».
Омский хоккейный клуб стал лучшим в эффективности спортивного маркетинга по версии премии MARSPO.

Омский «Авангард» стал лучшим среди спортивных клубов в рейтинге эффективности спортивного маркетинга по версии премии MARSPO. Места распределялись в зависимости от участия клуба в маркетинговых конкурсах и премиях, каждый из них давал определенные баллы. На счету омского клуба оказалось 332 балла, пишет «Чемпионат».

Интересно, что ближайший конкурент омичей, футбольный клуб «Зенит», заметно отстал от первого места, набрав лишь 171 балл. В тройку лидеров также вошел питерский хоккейный клуб СКА с 170 очками.

«Спешим похвастаться — у нас первое место в рейтинге эффективности спортивного маркетинга по версии премии MARSPO! Места распределены по количеству баллов, набранных при участии в профессиональных маркетинговых конкурсах и премиях. Ушли высоко-высоко — и не собираемся останавливаться», — рассказали в пресс-службе «Авангарда».
Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что омский хоккейный клуб только несколько дней назад вновь оказался в зоне плей-офф Восточной конференции КХЛ, произошло это после победного матча с «Барысом». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2, «ястребы» смогли отыграться с 0:2 и забрать победу у соперника. Сейчас «Авангард» располагается на 8 строчке с 26 очками в 28 играх.

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