ХК «Авангард» обошел «Зенит» в рейтинге эффективности спортивного маркетинга

Напомним, что омский хоккейный клуб только несколько дней назад вновь оказался в зоне плей-офф Восточной конференции КХЛ, произошло это после победного матча с «Барысом». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2, «ястребы» смогли отыграться с 0:2 и забрать победу у соперника. Сейчас «Авангард» располагается на 8 строчке с 26 очками в 28 играх.