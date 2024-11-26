Хит, который заставит забыть о слезах: группа 5УТРА анонсировала трек с Жуковым

Posted 26 ноября, 05:09
Published 26 ноября, 05:09
Modified 26 ноября, 07:07
Updated 26 ноября, 07:07
Основатели коллектива, Никита и Анна Беляковы, сообщили в своих социальных сетях, что 6 декабря состоится премьера их совместного трека с лидером группы «Руки Вверх».
Песня получила название «Малая». В преддверии релиза музыканты поделились небольшим отрывком композиции на своей странице ВКонтакте. В видео можно услышать фрагмент текста, который уже успел заинтересовать поклонников.
«Вытри слёзы и танцуй, малая… Ты лучше его новой, он скоро это узнает».
Напомним, что концерт омской группы «5УТРА» перенесли на следующий год. Мероприятие пройдет 12 апреля в ночном клубе «Ангар».