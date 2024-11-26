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Posted 26 ноября, 05:09

Published 26 ноября, 05:09

Modified 26 ноября, 07:07

Updated 26 ноября, 07:07

Омская группа 5УТРА анонсировала трек с Сергеем Жуковым

Хит, который заставит забыть о слезах: группа 5УТРА анонсировала трек с Жуковым

26 ноября 2024, 05:09
Фото: 1MI.

Омская группа 5УТРА анонсировала трек с Сергеем Жуковым

Омская группа 5УТРА анонсировала скорый релиз новой песни с участием звезды российской эстрады.

Основатели коллектива, Никита и Анна Беляковы, сообщили в своих социальных сетях, что 6 декабря состоится премьера их совместного трека с лидером группы «Руки Вверх».

Песня получила название «Малая». В преддверии релиза музыканты поделились небольшим отрывком композиции на своей странице ВКонтакте. В видео можно услышать фрагмент текста, который уже успел заинтересовать поклонников.

«Вытри слёзы и танцуй, малая… Ты лучше его новой, он скоро это узнает».

Напомним, что концерт омской группы «5УТРА» перенесли на следующий год. Мероприятие пройдет 12 апреля в ночном клубе «Ангар».

Концерт омской группы «5УТРА» перенесли на следующий год
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#Диана Рязанцева#Музыка#Омск#ВКонтакте#Социальные сети#Премьера#Концерт#Ночной клуб#5УТРА
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