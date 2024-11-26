«Дышать нечем»: в Омске вновь объявили режим «черного неба»

На странице сообщества «Дыши! Омск» в соцсети «ВКонтакте» жители города активно обсуждают ситуацию с качеством воздуха. С вечера прошлого дня горожане продолжают оставлять многочисленные жалобы, отмечая неприятные запахи и затрудненное дыхание в различных районах Омска. Многие выражают обеспокоенность текущей экологической обстановкой и задаются вопросом о том, какие меры принимаются для улучшения ситуации.