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Posted 26 ноября, 02:50

Published 26 ноября, 02:50

Modified 26 ноября, 07:09

Updated 26 ноября, 07:09

В Омске снова объявили режим НМУ

«Дышать нечем»: в Омске вновь объявили режим «черного неба»

26 ноября 2024, 02:50
Фото: 1MI.

В Омске снова объявили режим НМУ

Режим НМУ первой степени опасности действует до 11:00 26 ноября 2024 года.

На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Согласно данным omsk-meteo.ru, уровень загрязнения воздуха на 26–28 ноября 2024 года ожидается:

• Ночью и утром: повышенный.

• Днем: пониженный.

На странице сообщества «Дыши! Омск» в соцсети «ВКонтакте» жители города активно обсуждают ситуацию с качеством воздуха. С вечера прошлого дня горожане продолжают оставлять многочисленные жалобы, отмечая неприятные запахи и затрудненное дыхание в различных районах Омска. Многие выражают обеспокоенность текущей экологической обстановкой и задаются вопросом о том, какие меры принимаются для улучшения ситуации.

«Дышать нечем! Глаза слезятся! Когда этот беспредел кончится уже. А самое интересное, что толку нет от нашей писанины здесь. Так, повозмущаемся и разойдемся».
«Смог стоит, чувствуется даже через закрытые окна. СКК им. Блинова».
«Время 1:39 невозможно перед сном проветрить комнату. Такая гарь стоит в Нефтяниках».

Областное минприроды на момент публикации не отреагировало на жалобы омичей.

Напомним, на прошлой неделе в Омске также наблюдались неблагоприятные метеорологические условия.

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#Диана Рязанцева#Общество#Омск#Омская область#Новости#Загрязнение#Режим нму#Нму#Режим черного неба#Качество воздуха#Жалобы жителей
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