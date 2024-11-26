«Дышать нечем»: в Омске вновь объявили режим «черного неба»

Posted 26 ноября, 02:50
Published 26 ноября, 02:50
Modified 26 ноября, 07:09
Updated 26 ноября, 07:09
На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Согласно данным omsk-meteo.ru, уровень загрязнения воздуха на 26–28 ноября 2024 года ожидается:
• Ночью и утром: повышенный.
• Днем: пониженный.
На странице сообщества «Дыши! Омск» в соцсети «ВКонтакте» жители города активно обсуждают ситуацию с качеством воздуха. С вечера прошлого дня горожане продолжают оставлять многочисленные жалобы, отмечая неприятные запахи и затрудненное дыхание в различных районах Омска. Многие выражают обеспокоенность текущей экологической обстановкой и задаются вопросом о том, какие меры принимаются для улучшения ситуации.
«Дышать нечем! Глаза слезятся! Когда этот беспредел кончится уже. А самое интересное, что толку нет от нашей писанины здесь. Так, повозмущаемся и разойдемся».
«Смог стоит, чувствуется даже через закрытые окна. СКК им. Блинова».
«Время 1:39 невозможно перед сном проветрить комнату. Такая гарь стоит в Нефтяниках».
Областное минприроды на момент публикации не отреагировало на жалобы омичей.
Напомним, на прошлой неделе в Омске также наблюдались неблагоприятные метеорологические условия.