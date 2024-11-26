До -38 градусов: когда в Омск придут сильные морозы — смотрим прогнозы

Согласно прогнозу сайта «У зонта», в декабре омичей ожидают температурные качели. В начале месяца днем будет от -1 до -8 градусов, а уже в середине месяца ударят крепкие морозы. С 10 по 17 декабря столбик термометра будет в пределах -17… -28 градусов днем и -20… -32 — ночью. В новогоднюю ночь обещают до -4 градусов и снег.