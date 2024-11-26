До -38 градусов: когда в Омск придут сильные морозы — смотрим прогнозы

Posted 26 ноября, 09:58
Published 26 ноября, 09:58
Modified 26 ноября, 10:00
Updated 26 ноября, 10:00
Похолодание уже пришло в Омскую область. Однако это только начало. Город55 изучил предварительный прогноз погоды на зиму.
Согласно прогнозу сайта «У зонта», в декабре омичей ожидают температурные качели. В начале месяца днем будет от -1 до -8 градусов, а уже в середине месяца ударят крепкие морозы. С 10 по 17 декабря столбик термометра будет в пределах -17… -28 градусов днем и -20… -32 — ночью. В новогоднюю ночь обещают до -4 градусов и снег.
Если вас напугали 30-градусные морозы в декабре, то можете выдохнуть. По прогнозам синоптиков «Яндекс.Погоды», весь месяц температура будет колебаться от -5 до -18 градусов.
А по данным специалистов «Гисметео», дневная температура в Омске в декабре будет скакать от 0 до -16 градусов, ночью — от -5 до -18.