gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 09:58

Published 26 ноября, 09:58

Modified 26 ноября, 10:00

Updated 26 ноября, 10:00

До -38 градусов: когда в Омск придут сильные морозы — смотрим прогнозы

До -38 градусов: когда в Омск придут сильные морозы — смотрим прогнозы

26 ноября 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.
Также узнали прогноз на новогоднюю ночь.

Похолодание уже пришло в Омскую область. Однако это только начало. Город55 изучил предварительный прогноз погоды на зиму.

Согласно прогнозу сайта «У зонта», в декабре омичей ожидают температурные качели. В начале месяца днем будет от -1 до -8 градусов, а уже в середине месяца ударят крепкие морозы. С 10 по 17 декабря столбик термометра будет в пределах -17… -28 градусов днем и -20… -32 — ночью. В новогоднюю ночь обещают до -4 градусов и снег.

Фото: u-zonta.ru

Если вас напугали 30-градусные морозы в декабре, то можете выдохнуть. По прогнозам синоптиков «Яндекс.Погоды», весь месяц температура будет колебаться от -5 до -18 градусов.

Фото: yandex.ru/pogoda

А по данным специалистов «Гисметео», дневная температура в Омске в декабре будет скакать от 0 до -16 градусов, ночью — от -5 до -18.

Фото: gismeteo.ru
Омская область окажется в зоне антициклона с морозами до -33 градусов
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Новогодняя ночь#Зима#Прогнозы#Морозы#Декабрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика