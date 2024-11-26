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Posted 26 ноября, 09:38

Published 26 ноября, 09:38

Modified 26 ноября, 09:40

Updated 26 ноября, 09:40

В Омске определили расходы на зарплаты чиновников и депутатов в 2025 году

Бюджетные планы: сколько средств распределят на оплату труда омских чиновников

26 ноября 2024, 09:38
Фото: 1MI.

В Омске определили расходы на зарплаты чиновников и депутатов в 2025 году

На оплату труда муниципальных чиновников и депутатов Омска выделят 2,1 млрд рублей. При этом значительная часть средств пойдет на содержание городского совета и районные расходы.

В издании «Омский вестник» опубликовали информацию о том, как будут распределяться средства на оплату труда муниципальных служащих в 2025 году. В документе указано, что на содержание и зарплаты чиновников и некоторых депутатов города выделили 2,1 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета Омска на 2025 год, на деятельность городского совета планируется потратить почти 278 млн рублей.

На расходы районов выделят следующие суммы: Омский район получит 161,7 млн рублей, в Тарском районе расходы составят 90,6 млн рублей, в Таврическом — 82,4 млн рублей, а в Любинском — 80,5 млн рублей. В Калачинском и Исилькульском районах расходы сократятся до 77 млн и 76,8 млн рублей соответственно. Наименьшие расходы будут в Большеуковском районе — 46,8 млн рублей.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Депутаты#Чиновники#Зарплаты#Бюджет#Новости#Районы
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