Бюджетные планы: сколько средств распределят на оплату труда омских чиновников

Posted 26 ноября, 09:38
Published 26 ноября, 09:38
Modified 26 ноября, 09:40
Updated 26 ноября, 09:40
В издании «Омский вестник» опубликовали информацию о том, как будут распределяться средства на оплату труда муниципальных служащих в 2025 году. В документе указано, что на содержание и зарплаты чиновников и некоторых депутатов города выделили 2,1 млрд рублей.
Согласно проекту бюджета Омска на 2025 год, на деятельность городского совета планируется потратить почти 278 млн рублей.
На расходы районов выделят следующие суммы: Омский район получит 161,7 млн рублей, в Тарском районе расходы составят 90,6 млн рублей, в Таврическом — 82,4 млн рублей, а в Любинском — 80,5 млн рублей. В Калачинском и Исилькульском районах расходы сократятся до 77 млн и 76,8 млн рублей соответственно. Наименьшие расходы будут в Большеуковском районе — 46,8 млн рублей.