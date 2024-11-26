Животные за год покусали больше 300 омичей

Posted 26 ноября, 07:30
Published 26 ноября, 07:30
Modified 26 ноября, 12:17
Updated 26 ноября, 12:17
В Омской области от укусов бездомных собак и других диких животных ежегодно страдают более трехсот местных жителей. Такие данные 25 ноября предоставили Городу55 в региональном министерстве здравоохранения.
«От укусов диких животных, в том числе бездомных собак, в 2023 году пострадало 344 человека. В 2024 году количество пострадавших лиц от диких животных сопоставимо с цифрой прошлого года», — говорится в документе, подписанным министром Дмитрием Маркеловым.
Самые распространенные заболевания, передающиеся собаками, — бешенство, столбняк, лептоспироз, листериоз, стригущий лишай, гельминтозы и паразитозы, добавили в министерстве.
В ведомстве отметили, что с января по октября в регионе не было зафиксировано заболеваний бешенством. Последний смертельный случай произошел в 2023 году в Колосовском районе.
При укусе необходимо тщательно промыть рану под проточной водой, а кожу вокруг обработать антисептиком, после чего наложить стерильный бинт или повязку и обратиться в травмпункт. Такие рекомендации дали в минздраве.
«В травматологическом пункте врач осмотрит рану и проведет первичную хирургическую обработку, а также примет решение о видах и объемах дальнейшего лечения. В целях профилактики заболевания бешенством необходимо при укусе любого животного незамедлительно обращаться в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.
Ранее в омской полиции рассказали, в каких округах Омска собаки чаще всего нападают на людей. «Лидером» стал ЦАО.