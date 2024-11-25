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Posted 25 ноября, 06:55

Published 25 ноября, 06:55

Modified 25 ноября, 06:57

Updated 25 ноября, 06:57

В Советском округе Омска пройдет проверка системы оповещения населения

«Внимание всем!»: в омских Нефтяниках прозвучат сирены

25 ноября 2024, 06:55
Фото: 1MI.

В Советском округе Омска пройдет проверка системы оповещения населения

В эту среду в Советском округе Омска пройдет проверка системы оповещения населения, охватывающая территорию ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» и поселок Новоалександровка.

27 ноября в десять утра на 15 минут будут включены сирены и раздастся аудиосообщение.

«Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»

Целью проверки является оценка работы системы и отработка действий в случае реальной чрезвычайной ситуации. Омичей просят не паниковать и сохранять спокойствие, услышав сирены.

Напомним, в начале октября в Омске, как и по всей России, прошла масштабная проверка системы оповещения.

Сохраняйте спокойствие. В Омской области скоро «завоют» сирены
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#Ольга Акамова#Омск#Новости#Чрезвычайная ситуация#Нефтяники#Сирены#ТЭЦ-4
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