«Внимание всем!»: в омских Нефтяниках прозвучат сирены

Posted 25 ноября, 06:55
Published 25 ноября, 06:55
Modified 25 ноября, 06:57
Updated 25 ноября, 06:57
27 ноября в десять утра на 15 минут будут включены сирены и раздастся аудиосообщение.
«Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!»
Целью проверки является оценка работы системы и отработка действий в случае реальной чрезвычайной ситуации. Омичей просят не паниковать и сохранять спокойствие, услышав сирены.
Напомним, в начале октября в Омске, как и по всей России, прошла масштабная проверка системы оповещения.