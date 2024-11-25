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Posted 25 ноября, 08:01

Published 25 ноября, 08:01

Modified 25 ноября, 08:03

Updated 25 ноября, 08:03

«Верили до конца». Звягин прокомментировал победу «Авангарда» над «Барысом»

«Верили до конца». Звягин прокомментировал победу «Авангарда» над «Барысом»

25 ноября 2024, 08:01
Фото: ХК «Авангард».
На послематчевой пресс-конференции главный тренер омской команды высказался о ходе игры и уходе из «Авангарда» защитника Даррена Дица.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал непростую победу «ястребов» над «Барысом». Напомним, что матч завершился в овертайме со счетом 3:2.

«Хорошая игра, интересная для болельщиков, здорово, что были полные трибуны. Поздравляю „Барыс“ с юбилеем, 25 лет — это большая цифра, желаю им дальнейшего развития. По игре: у нас было много хороших моментов, соперник очень опасно контратаковал, получилось у них забить, но ребята верили до конца, что смогут спасти этот матч. Забили очень хорошие голы, а в овертайме вырвали очень важное для нас второе очко. Думаю, ребята заслужили эту победу», — сказал Звягин на послематчевой пресс-конференции.

Он также ответил на вопрос о расторжении контракта с защитником Дарреном Дицем. Несмотря на то, что соглашение было рассчитано на два сезона, форвард покинул расположение команды 22 ноября.

«По поводу расставания с Дицем не буду давать особых комментариев. Даррен честно работал, было время, когда он был в команде, был полезен. Пожелаем ему удачи», — добавил тренер.
Фото: ХК «Авангард»

Победа над «Барысом» стала для омичей второй подряд, предыдущий матч с «Адмиралом» завершился со счетом 2:1. Напомним, что это первая серия побед «Авангарда» за долгое время, омичи не могли выиграть больше одного матча подряд с середины сентября.

После первых неудачных серий руководство клуба начало серьезные ротации состава и искать замену главному тренеру Сергею Звягину. Среди кандидатов на его пост были канадский специалист Жеррар Галлан, спортивный директор чемпионского «Металлурга» Сергей Гомоляко, североамериканец Тодд Рирден и канадец Джей Вудкрофт.

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