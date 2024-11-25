«Верили до конца». Звягин прокомментировал победу «Авангарда» над «Барысом»

Победа над «Барысом» стала для омичей второй подряд, предыдущий матч с «Адмиралом» завершился со счетом 2:1. Напомним, что это первая серия побед «Авангарда» за долгое время, омичи не могли выиграть больше одного матча подряд с середины сентября.