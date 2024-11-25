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Posted 25 ноября, 05:53

Published 25 ноября, 05:53

Modified 25 ноября, 05:55

Updated 25 ноября, 05:55

Иллюстрация

В России закончилась вакцина от смертельной болезни. Узнали, как обстоят дела в Омске

25 ноября 2024, 05:53
Фото: 1MI. Иллюстрация

В омском минздраве опровергли слухи о нехватке вакцины от бешенства

В региональном минздраве рассказали, что ждут поставки новой партии.

В России столкнулись с нехваткой вакцины от бешенства. Так, в Краснодаре местный житель не смог сделать прививку после укуса бездомной кошки. На минувшей неделе житель Омска столкнулся с проблемой нехватки препаратов от смертельной инфекции. Об этом сообщило издание «Новый Омск».

Город55 узнал в региональном минздраве, как обстоит вопрос с вакциной.

«Вакцина есть, заявку на получение новой партии сформировали и направили, ожидаем поставку», — рассказали в министерстве.

Бешенство — опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое можно только предотвратить. Средств лечения не существует. Заражение происходит при укусе, оцарапывании или при ослюнении больным животным ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, говорится на сайте Роспотребнадзора.

В прошлом году в Колосовском районе мужчина скончался от бешенства.Его укусила зараженная собака, но в больницу пострадавший обратился слишком поздно.

В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки
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#Евгений Игишев#Здоровье#Роспотребнадзор#Минздрав#Животные#Инфекция#Бешенство#Вакцина#Прививка
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