В России закончилась вакцина от смертельной болезни. Узнали, как обстоят дела в Омске

В России столкнулись с нехваткой вакцины от бешенства. Так, в Краснодаре местный житель не смог сделать прививку после укуса бездомной кошки. На минувшей неделе житель Омска столкнулся с проблемой нехватки препаратов от смертельной инфекции. Об этом сообщило издание «Новый Омск».