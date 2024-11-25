В представительстве Омской области в Москве назначили нового замглавы

Posted 25 ноября, 07:48
Published 25 ноября, 07:48
Modified 25 ноября, 07:50
Updated 25 ноября, 07:50
Заместителем представителя региона в правительстве России стала Наталья Жмыхова. Распоряжение о назначении подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Назначить Жмыхову Наталью Сергеевну заместителем представителя Омской области при правительстве Российской Федерации 22 ноября 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок шесть месяцев», — говорится в документе.
Ранее Жмыхова руководила в представительстве отделом взаимодействия с государственными органами власти.
Напомним, должность представителя Омской области в правительстве занимает Андрей Шпиленко.
Ранее Город55 сообщал, что на должность министра культуры Омкой области переназначили Юрия Трофимова. Контракт с чиновником будет действовать до ноября 2025 года.