gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 07:48

Published 25 ноября, 07:48

Modified 25 ноября, 07:50

Updated 25 ноября, 07:50

Иллюстрация

В представительстве Омской области в Москве назначили нового замглавы

25 ноября 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Пост заняла Наталья Жмыхова.

Заместителем представителя региона в правительстве России стала Наталья Жмыхова. Распоряжение о назначении подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Назначить Жмыхову Наталью Сергеевну заместителем представителя Омской области при правительстве Российской Федерации 22 ноября 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок шесть месяцев», — говорится в документе.

Ранее Жмыхова руководила в представительстве отделом взаимодействия с государственными органами власти.

Напомним, должность представителя Омской области в правительстве занимает Андрей Шпиленко.

Ранее Город55 сообщал, что на должность министра культуры Омкой области переназначили Юрия Трофимова. Контракт с чиновником будет действовать до ноября 2025 года.

В Омске продлили полномочия министра культуры еще на один год
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Руководитель#Омская область#Губернатор#Должность#Виталий Хоценко#Андрей Шпиленко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика