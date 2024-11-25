В Омске готовят к открытию перекресток 70 лет Октября — Степанца — Архитекторов

Posted 25 ноября, 04:49
Published 25 ноября, 04:49
Modified 25 ноября, 04:52
Updated 25 ноября, 04:52
В Омске на Левом берегу планируют открыть для движения транспорта перекресток улиц 70 лет Октября — Степанца — бульвара Архитекторов. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
На участке установили новый светофор. Сейчас его тестируют.
«Включение светофора в режим регулирования запланировано в ночь с 29 на 30 ноября, одновременно с открытием движения всех видов транспорта, включая общественный», — добавил градоначальник.
Бульвар Архитекторов ремонтирует компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.
Ранее для проезда открыли перекресток Ватутина — Архитекторов. Транспорт может поехать по одной полосе в каждом направлении. Для пешеходов оборудованы переходы у остановок «Депо» и «Березовая роща».