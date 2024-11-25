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Posted 25 ноября, 04:49

Published 25 ноября, 04:49

Modified 25 ноября, 04:52

Updated 25 ноября, 04:52

Иллюстрация

В Омске готовят к открытию перекресток 70 лет Октября — Степанца — Архитекторов

25 ноября 2024, 04:49
Фото: 1MI. Иллюстрация
Сейчас на участке тестируют новый светофор.

В Омске на Левом берегу планируют открыть для движения транспорта перекресток улиц 70 лет Октября — Степанца — бульвара Архитекторов. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

На участке установили новый светофор. Сейчас его тестируют.

«Включение светофора в режим регулирования запланировано в ночь с 29 на 30 ноября, одновременно с открытием движения всех видов транспорта, включая общественный», — добавил градоначальник.

Бульвар Архитекторов ремонтирует компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.

Ранее для проезда открыли перекресток Ватутина — Архитекторов. Транспорт может поехать по одной полосе в каждом направлении. Для пешеходов оборудованы переходы у остановок «Депо» и «Березовая роща».

В Омске на Левобережье откроется движение на перекрестке Ватутина — Архитекторов
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Строительство#Светофор#Мэр#Перекресток#70 лет Октября
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