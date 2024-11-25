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Posted 25 ноября, 13:37

Published 25 ноября, 13:37

Modified 25 ноября, 13:37

Updated 25 ноября, 13:37

С декабря в Омске изменится расписание пригородных поездов

С декабря в Омске изменится расписание пригородных поездов

25 ноября 2024, 13:37
Фото: 1MI.
Согласно новому графику, 11 электропоездов начнут отправляться раньше, а 10 позже.

На сайте АО «Омск-пригород» появилось обновленное расписание электропоездов, которое начнет действовать с 15 декабря. Согласно ему, 11 маршрутов начнут отправляться раньше, а 10 позже.

На 23 минуты раньше будет начинать маршрут поезд №6567 «Омск-Называевская», отправление со станции Омск запланировано на 14:55. На 19 минут раньше, в 17:50, со станции Называевская будет отправляться поезд №6568 «Называевская-Омск». Поезд №6209/6210 «Омск-Иртышское» будет отправляться со станции Омск в 18:22, то есть на 15 минут раньше. На 5 минут раньше начнут ходить поезда №6564 «Называевская-Омск» и №6556 «Называевская-Московка», отправления — в 15:47 и 13:44 соответственно.

На 4 минуты раньше запланировано отправление следующих поездов: №6562 «Любинская-Московка» (со станции Любинская в 5:51) и №6205-6206 «Омск-Иртышское» (отправление со станции Омск в 14:08). На 2 минуты расписание скорректируется для поездов №6672 «Омск-Калачинская» (отправление со станции Омск в 17:20), №6555 «Московка-Называевская», (отправление со станции Московка в 10:16) и №6479 «Омск-Исилькуль» (отправление со станции Омск в 14:28), а на 3 минуты — для поезда №6345/6663 «Татарская-Колония-Омск» с отправлением со станции Татарская в 16:02.

Так выглядит список поездов, которые станут отправляться от станций позже:

Фото: omskprigorod

Напомним, что ранее омичам рассказали о движении разных видов транспорта по мосту имени 60-летия ВЛКСМ в период капитального ремонта.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Поезд#Расписание#Новости#Поезда#Пригородный поезд#Пассажирский поезд
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