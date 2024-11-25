С декабря в Омске изменится расписание пригородных поездов

На 23 минуты раньше будет начинать маршрут поезд №6567 «Омск-Называевская», отправление со станции Омск запланировано на 14:55. На 19 минут раньше, в 17:50, со станции Называевская будет отправляться поезд №6568 «Называевская-Омск». Поезд №6209/6210 «Омск-Иртышское» будет отправляться со станции Омск в 18:22, то есть на 15 минут раньше. На 5 минут раньше начнут ходить поезда №6564 «Называевская-Омск» и №6556 «Называевская-Московка», отправления — в 15:47 и 13:44 соответственно.