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Posted 25 ноября, 11:06

Published 25 ноября, 11:06

Modified 25 ноября, 11:08

Updated 25 ноября, 11:08

В Омске жители Центрального округа останутся без воды на время ремонта

Ремонт водопровода оставит омичей без воды в начале декабря

25 ноября 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске жители Центрального округа останутся без воды на время ремонта

С 1 декабря с 11:00 до 17:00 в связи с плановым ремонтом водопровода отключат водоснабжение на нескольких улицах.

В начале декабря жители Центрального округа столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения. В связи с проведением планового ремонта водопровода, часть горожан останется без воды 1 декабря с 11:00 до 17:00, об этом сообщила компания «Омскводоканал» в социальных сетях.

Работы будут проводиться по адресу: улица Ленина, 14. В этот период водоснабжение будет отключено не только на указанном объекте, но и на соседних адресах. В частности, без воды останутся жители следующих домов:

— Улица Ленина: 12, 14, 14/1

— Улица К. Либкнехта: 2, 3, 4, 6

— Улица Партизанская: 1/1, ½, 4а к2, 6

Напомним, что 16 ноября омичи столкнулись с отключением отопления и горячей воды из-за повреждения трубопровода.

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