Ремонт водопровода оставит омичей без воды в начале декабря

Posted 25 ноября, 11:06
Published 25 ноября, 11:06
Modified 25 ноября, 11:08
Updated 25 ноября, 11:08
В начале декабря жители Центрального округа столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения. В связи с проведением планового ремонта водопровода, часть горожан останется без воды 1 декабря с 11:00 до 17:00, об этом сообщила компания «Омскводоканал» в социальных сетях.
Работы будут проводиться по адресу: улица Ленина, 14. В этот период водоснабжение будет отключено не только на указанном объекте, но и на соседних адресах. В частности, без воды останутся жители следующих домов:
— Улица Ленина: 12, 14, 14/1
— Улица К. Либкнехта: 2, 3, 4, 6
— Улица Партизанская: 1/1, ½, 4а к2, 6
Напомним, что 16 ноября омичи столкнулись с отключением отопления и горячей воды из-за повреждения трубопровода.