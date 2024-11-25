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Posted 25 ноября, 04:25

Published 25 ноября, 04:25

Modified 25 ноября, 04:56

Updated 25 ноября, 04:56

«Путешествие на кукурузнике». Фоторепортаж из рейса Омск — Усть-Ишим

«Путешествие на кукурузнике». Фоторепортаж из рейса Омск — Усть-Ишим

25 ноября 2024, 04:25
Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55.
Омский споттер Никита Петренко показал, как проходит полет на север Омской области на легендарном «Ан-2».

Первый авиарейс из Омска в Усть-Ишим состоялся в середине августа. На север региона летает самолет «Ан-2». А омский споттер Никита Петренко рассказал, как проходит перелет в холодное время года. Фотограф поделился кадрами и впечатлениями.

Борт вмещает 9 человек. Каждый раз в Усть-Ишим летает техник для обслуживания самолета на обратный рейс в Омск.

«Вообще я должен был лететь в среду, но из-за сильного тумана полет пришлось перенести на другой день. Этот рейс появился не так давно. Выполняет его красноярская авиакомпания „Аэропром“ на всем известном кукурузнике „Ан-2“ (RA-07317). Это был мой первый полет на кукурузнике, который прошел отлично, за исключением головной боли из-за вибрации в полете», — рассказал Никита Петренко.

Отметим, что компания «Аэропром» была зарегистрирована в 2016 году в Березовском районе Красноярского края. По данным Rusprofile, руководителем фирмы является Юрий Афанасьев, учредителем — Мария Давыденко.

Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55

Рейсы выполняются каждые понедельник, среду и пятницу, а стоимость билета обойдется в 2741 рублей в одну сторону. В цену также входит провоз ручной клади до 5 кг и багажа до 10кг.

«Во время полета можно насладиться красотами нашей родины. Несмотря на то что за бортом -5°С, в самолете было очень тепло. По прилете вас тепло встретят, выдадут посадочный талон и пригласят в автобус чтобы погреться, мне предложили прогуляться по деревне до вылета. Полоса в Усть-Ишиме длинной 1400 метров и шириной 35. С погодой жалко не повезло, в тот день было облачно, а уже на следующий — солнце и ни одного облака в небе», — поделился Никита Петренко.
Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55

Ранее Город55 рассказывал, что в омский аэропорт прилетал необычный самолет от авиакомпания «Белавиа». Борт покрашен в фирменные цвета хоккейного клуба «Динамо» из Минска.

«Зубр» в небе. В Омск прилетел необычный самолет с хоккейной командой
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Путешествие#Фоторепортаж#Усть-Ишим#Ан-2#Кукурузник#Авиаперелет#Споттер
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