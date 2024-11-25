Подешевело: «Оша» выставила долг другой компании Веретено на продажу за полцены

Posted 25 ноября, 09:51
Published 25 ноября, 09:51
Modified 25 ноября, 09:52
Updated 25 ноября, 09:52
Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод „Оша“» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Вчера, 24 ноября, конкурсный управляющий компании Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о новых торгах, на которых она пытается продать один из ценных активов — задолженность ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз».
В общей сложности «БМС» было должно «Оше» 104 млн рублей, но 10 из них выплатило. Теперь Епифанова выставила на продажу право потребовать остальные деньги — 94,589 млн рублей. Это не первая ее попытка: дважды она начинала торги, выставляя номинал как цену продажи. На этот раз право получить 94 млн рублей стоит почти вдвое меньшую сумму — 51,078 млн.
Напомним: у двух компаний одни и те же учредители, Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая. В начале марта 2024 года Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о своей готовности добиваться банкротства «БМС».
Проблемы у бизнеса известной в Омске семьи Веретено начались еще в конце 2010-х годов. В последующее время суду приходится регулярно рассматривать иски о банкротстве разных составляющих бизнес-империи.