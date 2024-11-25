Подешевело: «Оша» выставила долг другой компании Веретено на продажу за полцены

В общей сложности «БМС» было должно «Оше» 104 млн рублей, но 10 из них выплатило. Теперь Епифанова выставила на продажу право потребовать остальные деньги — 94,589 млн рублей. Это не первая ее попытка: дважды она начинала торги, выставляя номинал как цену продажи. На этот раз право получить 94 млн рублей стоит почти вдвое меньшую сумму — 51,078 млн.