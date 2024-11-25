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Posted 25 ноября, 09:51

Published 25 ноября, 09:51

Modified 25 ноября, 09:52

Updated 25 ноября, 09:52

Обанкротившаяся «Оша» снова выставила на продажу долг другой компании Веретено

Подешевело: «Оша» выставила долг другой компании Веретено на продажу за полцены

25 ноября 2024, 09:51
Фото: 1MI.

Обанкротившаяся «Оша» снова выставила на продажу долг другой компании Веретено

Фирма «БМС» по-прежнему должна «Оше» 94,5 млн рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод „Оша“» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. Вчера, 24 ноября, конкурсный управляющий компании Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о новых торгах, на которых она пытается продать один из ценных активов — задолженность ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз».

В общей сложности «БМС» было должно «Оше» 104 млн рублей, но 10 из них выплатило. Теперь Епифанова выставила на продажу право потребовать остальные деньги — 94,589 млн рублей. Это не первая ее попытка: дважды она начинала торги, выставляя номинал как цену продажи. На этот раз право получить 94 млн рублей стоит почти вдвое меньшую сумму — 51,078 млн.

Напомним: у двух компаний одни и те же учредители, Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая. В начале марта 2024 года Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о своей готовности добиваться банкротства «БМС».

Проблемы у бизнеса известной в Омске семьи Веретено начались еще в конце 2010-х годов. В последующее время суду приходится регулярно рассматривать иски о банкротстве разных составляющих бизнес-империи.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#ОША#БМС
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