«Почта России»: По итогам 2024 года свыше 50% писем будут цифровыми

По его мнению, такие средства, как электронные сообщения и мессенджеры, наиболее подходят для неофициальной переписки, но не подходят для случаев, требующих юридической силы, подтверждения подлинности или длительного хранения документации. Нечаев также акцентировал внимание на том, что в мессенджерах сообщения можно легко удалить, адресаты могут быть не идентифицированы, а случаи мошенничества с поддельными или схожими адресами электронной почты встречаются довольно часто. Цифровые и гибридные письма созданы именно для решения этих проблем.