«Почта России»: По итогам 2024 года свыше 50% писем будут цифровыми

Posted 25 ноября, 14:33
Published 25 ноября, 14:33
Modified 25 ноября, 14:33
Updated 25 ноября, 14:33
По его словам, в этом году цифровые и гибридные письма, включая те, которые оплачены электронными марками, составят от 48,5% до 50,5% от общего объема почты. Интерес к этому формату наблюдается не только среди государственных учреждений и юридических лиц, но и среди физлиц, пишет newizv.ru.
Нечаев также отметил, что в 2024 году более 1000 компаний начали использовать сервис электронных заказных писем, что приведет к увеличению отправленных цифровых писем на 50–60 млн.
Представитель «Почты России» добавил, что электронная почтовая система компании предоставляет возможность отправлять письма с такой же информацией и верификацией, как у бумажных, но в цифровом формате. В системе фиксируются данные о отправителе, получателе и подтверждается факт доставки письма.
В интервью Антон Нечаев отметил, что цифровые письма обеспечивают высокий уровень защиты и верификации, который недоступен для мессенджеров и электронной почты.
По его мнению, такие средства, как электронные сообщения и мессенджеры, наиболее подходят для неофициальной переписки, но не подходят для случаев, требующих юридической силы, подтверждения подлинности или длительного хранения документации. Нечаев также акцентировал внимание на том, что в мессенджерах сообщения можно легко удалить, адресаты могут быть не идентифицированы, а случаи мошенничества с поддельными или схожими адресами электронной почты встречаются довольно часто. Цифровые и гибридные письма созданы именно для решения этих проблем.
Он добавил, что такие письма обеспечивают надежную доставку, даже если адресат не подключен к системе. Это особенно полезно для государственных учреждений, которым сложно отслеживать переход адресатов на электронный формат.
В заключение Нечаев отметил, что в будущем до 95% корреспонденции будет отправляться в цифровом виде. Тем не менее физические письма все еще останутся необходимыми в определенных ситуациях, например для отправки документов с настоящей печатью или уникальных объектов.
Ранее генеральный директор «Почты России» Михаил Волков, поделился с РБК основными приоритетами деятельности компании. Он подчеркнул, что основной фокус работы «Почты России» сосредоточен на потребителе. Учитывая нужды пользователей, организация адаптирует свои текущие предложения и развивает новые решения, которые имеют реальное значение для клиентов. По его словам, компания регулярно собирает и анализирует обратную связь, чтобы оставаться на шаг впереди конкурентов.
«Мы верим, что успешен тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только так мы можем создавать ценность и укреплять доверие. В конечном итоге успех „Почты России“ измеряется тем, насколько наши клиенты довольны качеством наших услуг», — сообщил Волков.