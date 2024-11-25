Омская прокуратура привлекла к ответственности работников за задержку с газом

Posted 25 ноября, 07:11
Published 25 ноября, 07:11
Modified 25 ноября, 07:13
Updated 25 ноября, 07:13
В Омской области прокуратура провела проверку по жалобе матери троих детей на задержку в подключении их дома к газу. Выяснилось, что муж заявительницы еще в июле 2023 года подал заявку в компанию «Омскоблгаз» на заключение договора для подключения газа. Однако компания не отправила договор вовремя, а после его подписания не выполнила обязательства в срок.
В результате выявленных нарушений прокуратура вынесла представление руководству «Омскоблгаз». Двоих сотрудника компании привлекли к дисциплинарной ответственности, а одно должностное лицо получило административное наказание в виде предупреждения по статье 9.21 КоАП РФ.
После вмешательства прокуратуры работы по подключению дома к газовой сети завершили. В настоящее время газ подается без перебоев.в
Учитывая, что семья является многодетной, прокуратура содействовала в покрытии расходов на подключение газа. Затраты в размере 211,1 тысячи рублей оплатили из регионального бюджета, а также заявителю компенсировали расходы на покупку оборудования для использования газа.
Напомним, что ранее в северных районах Омской области, включая Тарский и Знаменский, возникли проблемы с газоснабжением из-за увеличенного потребления и истощения запасов на Тевризском месторождении.