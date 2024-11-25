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Posted 25 ноября, 07:11

Published 25 ноября, 07:11

Modified 25 ноября, 07:13

Updated 25 ноября, 07:13

Омская прокуратура привлекла к ответственности работников за задержку с газом

Омская прокуратура привлекла к ответственности работников за задержку с газом

25 ноября 2024, 07:11
Фото: 1MI.
Прокуратура Омской области добилась подключения дома многодетной семьи к газу после задержек со стороны компании «Омскоблгаз». Правоохранительные органы привлекли виновных к ответственности и обеспечила компенсацию расходов на подключение и оборудование.

В Омской области прокуратура провела проверку по жалобе матери троих детей на задержку в подключении их дома к газу. Выяснилось, что муж заявительницы еще в июле 2023 года подал заявку в компанию «Омскоблгаз» на заключение договора для подключения газа. Однако компания не отправила договор вовремя, а после его подписания не выполнила обязательства в срок.

В результате выявленных нарушений прокуратура вынесла представление руководству «Омскоблгаз». Двоих сотрудника компании привлекли к дисциплинарной ответственности, а одно должностное лицо получило административное наказание в виде предупреждения по статье 9.21 КоАП РФ.

После вмешательства прокуратуры работы по подключению дома к газовой сети завершили. В настоящее время газ подается без перебоев.в

Учитывая, что семья является многодетной, прокуратура содействовала в покрытии расходов на подключение газа. Затраты в размере 211,1 тысячи рублей оплатили из регионального бюджета, а также заявителю компенсировали расходы на покупку оборудования для использования газа.

Напомним, что ранее в северных районах Омской области, включая Тарский и Знаменский, возникли проблемы с газоснабжением из-за увеличенного потребления и истощения запасов на Тевризском месторождении.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Газ#Новости#Задержка#Административная ответственность
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