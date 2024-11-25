Омская прокуратура привлекла к ответственности работников за задержку с газом

В Омской области прокуратура провела проверку по жалобе матери троих детей на задержку в подключении их дома к газу. Выяснилось, что муж заявительницы еще в июле 2023 года подал заявку в компанию «Омскоблгаз» на заключение договора для подключения газа. Однако компания не отправила договор вовремя, а после его подписания не выполнила обязательства в срок.