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Posted 25 ноября, 09:17

Published 25 ноября, 09:17

Modified 25 ноября, 09:19

Updated 25 ноября, 09:19

Омская прокуратура начала проверку после обрушения потолка в жилом доме

Омская прокуратура начала проверку после обрушения потолка в жилом доме

25 ноября 2024, 09:17
Фото: Прокуратура Омской области.
После обрушения части потолка в квартире двухэтажного дома на улице 27-я Линия прокуратура начала проверку, чтобы оценить соблюдение жилищного законодательства местными властями.

21 ноября в одной из квартир двухэтажного дома на улице 27-я Линия произошло обрушение части потолка, что стало причиной начала проверки прокуратурой Центрального округа. В тот момент в квартире находилась семья с двумя маленькими детьми.

Дом, где случилось обрушение, построили в 1957 году. Он включает в себя десять квартир. Несмотря на его возраст, здание не признали аварийным, и жильцы ранее не поднимали вопрос о его состоянии. Прокуратура начала проверку требований жилищного законодательства.

Напомним, что ранее прокуратура Омской области добилась подключения газа в доме многодетной семьи после задержек со стороны компании «Омскоблгаз». Виновных привлекли к ответственности, а расходы на подключение и оборудование компенсировали.

Омская прокуратура привлекла к ответственности работников за задержку с газом
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#Екатерина Тараленко#Омск#Прокуратура
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