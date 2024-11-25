Омская прокуратура начала проверку после обрушения потолка в жилом доме

Дом, где случилось обрушение, построили в 1957 году. Он включает в себя десять квартир. Несмотря на его возраст, здание не признали аварийным, и жильцы ранее не поднимали вопрос о его состоянии. Прокуратура начала проверку требований жилищного законодательства.