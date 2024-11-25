Омская прокуратура начала проверку после обрушения потолка в жилом доме

Posted 25 ноября, 09:17
Published 25 ноября, 09:17
Modified 25 ноября, 09:19
Updated 25 ноября, 09:19
21 ноября в одной из квартир двухэтажного дома на улице 27-я Линия произошло обрушение части потолка, что стало причиной начала проверки прокуратурой Центрального округа. В тот момент в квартире находилась семья с двумя маленькими детьми.
Дом, где случилось обрушение, построили в 1957 году. Он включает в себя десять квартир. Несмотря на его возраст, здание не признали аварийным, и жильцы ранее не поднимали вопрос о его состоянии. Прокуратура начала проверку требований жилищного законодательства.
Напомним, что ранее прокуратура Омской области добилась подключения газа в доме многодетной семьи после задержек со стороны компании «Омскоблгаз». Виновных привлекли к ответственности, а расходы на подключение и оборудование компенсировали.