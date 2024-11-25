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Posted 25 ноября, 14:21

Published 25 ноября, 14:21

Modified 25 ноября, 14:21

Updated 25 ноября, 14:21

Омская прокуратура начала проверку после ДТП с пассажирской маршруткой

Омская прокуратура начала проверку после ДТП с пассажирской маршруткой

25 ноября 2024, 14:21
Фото: Прокуратура Омской области.
Авария произошла на 19 километре трассы Омск-Нижняя Омка, в результате пострадали три человека.

Прокуратура Омского района поставила на контроль проверку по факту ДТП с участием пассажирской маршрутки. Предварительно установлено, что сегодня вечером «Газ-А65» следовала по маршруту Калачинск-Омск. Проезжая по 19 километру трассы Омск-Нижняя Омка, водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковушку «Субару Форестер», которая ехала впереди.

В результате пассажир иномарки и две пассажирки автобуса получили травмы и оказались в больнице.

Напомним, что недавно в Омске два пассажирских автобуса упали в канаву на улице Красный Путь. Первый перевернулся на бок 29 октября, тогда в салоне находилось 20 человек, одной из пассажирок понадобилась помощь медиков. Второй случай произошел 8 ноября на том же месте. После двух аварий подряд в городской администрации пообещали укрепить обочину и поставить на участке дорожный знак, а весной перенести канаву в другое место.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#ДТП с маршруткой#ДТП с пострадавшими#Новости
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