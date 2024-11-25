Омская прокуратура начала проверку после ДТП с пассажирской маршруткой

Posted 25 ноября, 14:21
Published 25 ноября, 14:21
Modified 25 ноября, 14:21
Updated 25 ноября, 14:21
Прокуратура Омского района поставила на контроль проверку по факту ДТП с участием пассажирской маршрутки. Предварительно установлено, что сегодня вечером «Газ-А65» следовала по маршруту Калачинск-Омск. Проезжая по 19 километру трассы Омск-Нижняя Омка, водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковушку «Субару Форестер», которая ехала впереди.
В результате пассажир иномарки и две пассажирки автобуса получили травмы и оказались в больнице.
Напомним, что недавно в Омске два пассажирских автобуса упали в канаву на улице Красный Путь. Первый перевернулся на бок 29 октября, тогда в салоне находилось 20 человек, одной из пассажирок понадобилась помощь медиков. Второй случай произошел 8 ноября на том же месте. После двух аварий подряд в городской администрации пообещали укрепить обочину и поставить на участке дорожный знак, а весной перенести канаву в другое место.