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Posted 25 ноября, 12:06

Published 25 ноября, 12:06

Modified 25 ноября, 12:57

Updated 25 ноября, 12:57

Омская филармония заказала французского дирижера для «Любовного напитка»

Омская филармония потратит 200 тысяч рублей на французского дирижера

25 ноября 2024, 12:06
Фото: 1MI.

Омская филармония заказала французского дирижера для «Любовного напитка»

Клеман Носье будет дирижировать симфоническим оркестром.

Вчера, 24 ноября, в Омске начался музыкальный фестиваль «Белая симфония». Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что участвовать в нем будут в том числе артисты из других стран. В частности, это французский дирижер Клеман Нонсье, который должен дирижировать на концерте Омского академического симфонического оркестра «Любовный напиток» (12+).

Контракт «на оказание услуг по исполнению конкретного исполнителя» был заключен 21 ноября. В роли заказчика выступает автономное учреждение культуры Омской области «Омская филармония», цена вопроса — 198 тысяч рублей.

32-летний Клеман Нонсье сейчас делает успешную карьеру сразу в 3 странах — Франции, России и Германии. Он уже занимал второе место на Конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, который проходит в Москве, дирижировал в московском музыкальном театре «Новая опера», бывал с концертами в Новосибирске, Тюмени, Красноярске. Теперь Нонсье побывает и в Омске.

Концерт «Любовный напиток» состоится 4 декабря. Речь идет о концертном исполнении комической оперы Гаэтано Доницетти, героиня которой, красавица Адина, мечтает об эликсире, который бы помог ей испытать настоящую любовь.

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#Николай Эйхвальд#Культура#Новости#Филармония#Клеман Нонсье
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