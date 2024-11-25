Омская филармония потратит 200 тысяч рублей на французского дирижера

Posted 25 ноября, 12:06
Published 25 ноября, 12:06
Modified 25 ноября, 12:57
Updated 25 ноября, 12:57
Вчера, 24 ноября, в Омске начался музыкальный фестиваль «Белая симфония». Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что участвовать в нем будут в том числе артисты из других стран. В частности, это французский дирижер Клеман Нонсье, который должен дирижировать на концерте Омского академического симфонического оркестра «Любовный напиток» (12+).
Контракт «на оказание услуг по исполнению конкретного исполнителя» был заключен 21 ноября. В роли заказчика выступает автономное учреждение культуры Омской области «Омская филармония», цена вопроса — 198 тысяч рублей.
32-летний Клеман Нонсье сейчас делает успешную карьеру сразу в 3 странах — Франции, России и Германии. Он уже занимал второе место на Конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова, который проходит в Москве, дирижировал в московском музыкальном театре «Новая опера», бывал с концертами в Новосибирске, Тюмени, Красноярске. Теперь Нонсье побывает и в Омске.
Концерт «Любовный напиток» состоится 4 декабря. Речь идет о концертном исполнении комической оперы Гаэтано Доницетти, героиня которой, красавица Адина, мечтает об эликсире, который бы помог ей испытать настоящую любовь.