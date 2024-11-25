Омская филармония потратит 200 тысяч рублей на французского дирижера

Вчера, 24 ноября, в Омске начался музыкальный фестиваль «Белая симфония». Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что участвовать в нем будут в том числе артисты из других стран. В частности, это французский дирижер Клеман Нонсье, который должен дирижировать на концерте Омского академического симфонического оркестра «Любовный напиток» (12+).