Омичи признались, что готовы потратить на новогодние подарки почти 17 тысяч рублей

Омичи готовы тратить на новогодние сюрпризы больше. В 2024 году средний бюджет на подарки составит 16,9 тысячи рублей, что на 1,9 тысячи больше, чем в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году жители города тратили в среднем 12 тысяч рублей.