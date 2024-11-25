Омичи признались, что готовы потратить на новогодние подарки почти 17 тысяч рублей

Posted 25 ноября, 08:05
Published 25 ноября, 08:05
Modified 25 ноября, 08:07
Updated 25 ноября, 08:07
Согласно опросу, почти 80% россиян собираются дарить подарки на Новый год. Из них:
Омичи готовы тратить на новогодние сюрпризы больше. В 2024 году средний бюджет на подарки составит 16,9 тысячи рублей, что на 1,9 тысячи больше, чем в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году жители города тратили в среднем 12 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, что в Омске было принято решение отменить новогодний салют.