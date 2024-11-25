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Posted 25 ноября, 08:05

Published 25 ноября, 08:05

Modified 25 ноября, 08:07

Updated 25 ноября, 08:07

Омичи увеличили бюджет на новогодние подарки до 17 тысяч рублей

Омичи признались, что готовы потратить на новогодние подарки почти 17 тысяч рублей

25 ноября 2024, 08:05
Фото: 1MI.

Омичи увеличили бюджет на новогодние подарки до 17 тысяч рублей

Рассказываем, сколько готовы потратить омичи на подарки близким на Новый год.

Согласно опросу, почти 80% россиян собираются дарить подарки на Новый год. Из них:

  • 67% планируют порадовать близких;
  • 35% — любимого человека;
  • 23% — друзей;
  • 15% решились побаловать себя;
  • 13% опрошенных также собираются поздравить коллег;
  • 14% заявили, что в этом году подарков не будет.

Омичи готовы тратить на новогодние сюрпризы больше. В 2024 году средний бюджет на подарки составит 16,9 тысячи рублей, что на 1,9 тысячи больше, чем в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году жители города тратили в среднем 12 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что в Омске было принято решение отменить новогодний салют.

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#Ольга Акамова#Омск#Новости
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