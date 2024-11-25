Омичам станет очень плохо в начале декабря — и вот почему

Затем, 2 и 3 декабря, ожидаются бури чуть меньшей силы — в три балла. Они будут длиться весь день, однако после этого на несколько дней магнитная активность снизится. После небольшого перерыва, 6 и 7 декабря, прогнозируют новые четырехбалльные геомагнитные возмущения.