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Posted 25 ноября, 06:55

Published 25 ноября, 06:55

Modified 25 ноября, 06:57

Updated 25 ноября, 06:57

Омичам станет очень плохо в начале декабря — и вот почему

Омичам станет очень плохо в начале декабря — и вот почему

25 ноября 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney.
Жителей региона ждет серия геомагнитных возмущений.

В начале декабря жителей Омской области ждет серия геомагнитных возмущений. Информация об этом появилась на сайте my-calend.ru.

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 декабря. Ее сила достигнет четырех баллов из восьми возможных. В этот день может ухудшиться самочувствие: болеть голова, появиться слабость и сонливость.

Фото: my-calend.ru

Затем, 2 и 3 декабря, ожидаются бури чуть меньшей силы — в три балла. Они будут длиться весь день, однако после этого на несколько дней магнитная активность снизится. После небольшого перерыва, 6 и 7 декабря, прогнозируют новые четырехбалльные геомагнитные возмущения.

Фото: my-calend.ru

Чаще всего при магнитных бурях люди жалуются на ухудшение настроения, упадок сил, головную боль, нарушение сна и скачки артериального давления. В этот период людям советуют ограничить интенсивные физические нагрузки, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и пить больше воды.

Добавим, что, по данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ближайшие три дня магнитосфера будет в спокойном состоянии.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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#Ольга Скворцова#Наука#Здоровье#Отдых#Омск#Вода#Питание#Магнитная буря#Солнечная активность
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