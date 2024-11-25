Омичам станет очень плохо в начале декабря — и вот почему

Posted 25 ноября, 06:55
Published 25 ноября, 06:55
Modified 25 ноября, 06:57
Updated 25 ноября, 06:57
В начале декабря жителей Омской области ждет серия геомагнитных возмущений. Информация об этом появилась на сайте my-calend.ru.
Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 декабря. Ее сила достигнет четырех баллов из восьми возможных. В этот день может ухудшиться самочувствие: болеть голова, появиться слабость и сонливость.
Затем, 2 и 3 декабря, ожидаются бури чуть меньшей силы — в три балла. Они будут длиться весь день, однако после этого на несколько дней магнитная активность снизится. После небольшого перерыва, 6 и 7 декабря, прогнозируют новые четырехбалльные геомагнитные возмущения.
Чаще всего при магнитных бурях люди жалуются на ухудшение настроения, упадок сил, головную боль, нарушение сна и скачки артериального давления. В этот период людям советуют ограничить интенсивные физические нагрузки, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и пить больше воды.
Добавим, что, по данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ближайшие три дня магнитосфера будет в спокойном состоянии.