Олимпийский чемпион Кожевников завил, что «Авангард» скоро станет лидером конференции

Posted 25 ноября, 10:56
Published 25 ноября, 10:56
Modified 26 ноября, 08:08
Updated 26 ноября, 08:08
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал положение дел в омском «Авангарде» и заявил, что скоро команда вернется к прежней форме и преодолеет полосу неудач, которую сейчас проходит. Напомним, что после победного матча с «Барысом» омичи впервые за долгое время оказались в зоне плей-офф Восточной конференции КХЛ.
«Про Омск все уже громко сказано и написано. Полоса невезения завершается, „Авангард“ обязан уйти не со своего места и занять свое — в первой четвёрке конференции. Как ни странно, намного меньше пишут про чемпиона — „Магнитку“. Ее тоже шатает, но не столько с хоккейной точки зрения, сколько с психоэмоциональной. Тут вопросы к тренеру Разину — как только его состояние выровняется, вернётся результат», — считает Кожевников.
Олимпийский чемпион также ранее отмечал, что для достижения высоких результатов нужно привлекать к основной команде больше молодых игроков, а не искать готовых иностранных специалистов.
Напомним, что недавно в результате обмена со СКА в «Авангард» перешел вратарь Никита Серебряков. В сезоне 2024/2025 в составе «армейцев» он провел пять матчей, его коэффициент надежности — 3,7, а процент отраженных бросков — 87,4. Серебряков перешел в питерский клуб в начале прошлого сезона, до этого, во время выступления за «Адмирал», он признавался лучшим вратарем сезона 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.