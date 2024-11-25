gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 10:56

Published 25 ноября, 10:56

Modified 26 ноября, 08:08

Updated 26 ноября, 08:08

Олимпийский чемпион Кожевников завил, что «Авангард» скоро станет лидером конференции

Олимпийский чемпион Кожевников завил, что «Авангард» скоро станет лидером конференции

25 ноября 2024, 10:56
Фото: ХК «Авангард».
Александр Кожевников уверен, что полоса неудач омской команды близится к завершению.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал положение дел в омском «Авангарде» и заявил, что скоро команда вернется к прежней форме и преодолеет полосу неудач, которую сейчас проходит. Напомним, что после победного матча с «Барысом» омичи впервые за долгое время оказались в зоне плей-офф Восточной конференции КХЛ.

«Про Омск все уже громко сказано и написано. Полоса невезения завершается, „Авангард“ обязан уйти не со своего места и занять свое — в первой четвёрке конференции. Как ни странно, намного меньше пишут про чемпиона — „Магнитку“. Ее тоже шатает, но не столько с хоккейной точки зрения, сколько с психоэмоциональной. Тут вопросы к тренеру Разину — как только его состояние выровняется, вернётся результат», — считает Кожевников.

Олимпийский чемпион также ранее отмечал, что для достижения высоких результатов нужно привлекать к основной команде больше молодых игроков, а не искать готовых иностранных специалистов.

Хоккеист Коньков высказался об очередном трансфере «Авангарда»
Узнать подробнее

Напомним, что недавно в результате обмена со СКА в «Авангард» перешел вратарь Никита Серебряков. В сезоне 2024/2025 в составе «армейцев» он провел пять матчей, его коэффициент надежности — 3,7, а процент отраженных бросков — 87,4. Серебряков перешел в питерский клуб в начале прошлого сезона, до этого, во время выступления за «Адмирал», он признавался лучшим вратарем сезона 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.

«Верили до конца». Звягин прокомментировал победу «Авангарда» над «Барысом»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#Новости#Омский авангард#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика