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Posted 25 ноября, 05:37

Published 25 ноября, 05:37

Modified 25 ноября, 05:39

Updated 25 ноября, 05:39

Стоимость дешевых квартир не превышает 1,7 млн рублей

Очень тесно и по-советски скромно. За сколько продают самые дешевые квартиры в Омске

25 ноября 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney. Стоимость дешевых квартир не превышает 1,7 млн рублей

Составлен топ дешевых продаваемых квартир в Омске

Площадь самой большой квартиры в подборке Города55 составляет только 32 «квадрата». Чем еще помимо простора придется пожертвовать из-за низкой стоимости — рассказываем и показываем в материале.

Около месяца назад Центробанк снова повысил ключевую ставку: она выросла с 19% до 21% и это якобы стало ответом на инфляционные риски в стране. Рост ставки напрямую влияет на стоимость кредитов, в том числе и ипотеки.

Купить квартиру в новостройке в ипотеку может себе позволить минимальное число омичей. Так как даже за однокомнатную квартиру средний ежемесячный платеж достигает почти 76 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата в Омской области меньше этой цифры. Город55 решил выяснить, какие квартиры в Омске можно найти и приобрести менее чем за 2 млн рублей. Что объединяет все эти варианты и чем придется пожертвовать ради низкой стоимости — рассказываем в нашем материале.

Кухня, диван и душевая с «горшком» на 12 кв. м

Самой дешевой и самой маленькой квартирой в нашей подборке стала студия в пятиэтажке на Бородина, 44Б в микрорайоне Заозерный. За 1,29 млн рублей вам достанутся апартаменты площадью 12 «квадратов» в доме 1974 года постройки. По словам продавца, это вполне «приличная студия», в которой уместилось все необходимое.

«Ha 12,5 кв. м все: душевая, горшок (речь все-таки об унитазе, а не просто горшке, — прим. Ред.), стиральная машинa, кухня, интернет. Есть еще общий унитаз и душевая нa несколько хозяев», — говорится в описании квартиры.

По ремонту и наполнению квартиры — ничего особенного, однако за такую стоимость и не ожидаешь увидеть какие-либо изыски. В совмещенной кухне-спальне наклеены обои, стоят мини-холодильник, плита, раковина (здесь же придется не только мыть посуду, но и умываться), диван и шкаф.

Пятиэтажка 1974 года постройки на БородинаПятиэтажка 1974 года постройки на Бородина
Площадь студии составляет всего 12 "квадратов"Площадь студии составляет всего 12 "квадратов"
В комнате (совмещенной спальне и кухне) есть одно окноВ комнате (совмещенной спальне и кухне) есть одно окно
Кухонный угол в тесной студииКухонный угол в тесной студии
Нашлось место в квартире и для унитаза с душемНашлось место в квартире и для унитаза с душем
Пятиэтажка 1974 года постройки на Бородина. Фото: Скриншот Яндекс Карты

«Общажная» история в городке Нефтяников

Площадь следующей комнаты, которая по кадастровому паспорту значится квартирой, уже чуть побольше предыдущего варианта — 18 кв. м. Находится разделенное пополам жилье в пятиэтажке-общежитии на улице Мамина-Сибиряка, 3 недалеко от корпусов ОмГУ им. Достоевского. Оценили небольшую квартиру в 1,4 млн рублей.

«В квартире положен линолеум на полу, также есть вытяжка при приготовлении пищи, раковина для мытья посуды, установлено два открывающихся энергосберегающих окна, рядом также находится большая общая кухня, где установлена стиральная машина с сушкой (итальянка), оставлю вам», — сообщил продавец в объявлении.

Из неудобств, с которыми далеко не каждый сможет смириться, это общий туалет и комната с душем и раковиной, так что с соседями придется часто пересекаться. Зато новому собственнику готовы оставить холодильник, компьютерный стол, раздвижной шкаф и кровать.

«Приобретайте и живите счАстливо!» — мотивирует нынешний владелец.
Пятиэтажка относится к хрущевской застройкеПятиэтажка относится к хрущевской застройке
Площадь квартиры всего 18 «квадратов»Площадь квартиры всего 18 «квадратов»
Ковер на всю комнату переносит нас в 90-е и начало 2000-хКовер на всю комнату переносит нас в 90-е и начало 2000-х
В одной части квартиры разместилась кухняВ одной части квартиры разместилась кухня
Стираться придется в общей комнатеСтираться придется в общей комнате
Лестница на второй этаж к квартиреЛестница на второй этаж к квартире
Пятиэтажка относится к хрущевской застройке. Фото: Скриншот Яндекс Карты

Микрорайон в отдалении, но с развитой инфраструктурой

На очереди самая большая по площади квартира в нашей подборке. Собственнику за 1,46 млн рублей достанутся 32 кв. м. Пятиэтажный дом 1960 года постройки находится на улице Мотостроителей, 24 в микрорайоне Крутая Горка.

По словам продавца, в микрорайоне развита инфраструктура (есть школа, детский сад, почка, банковское отделение, аптеки и магазины), но выбираться в другие районы города придется с чуть большими сложностями. Из Крутой горки до остановки Бархатовой ходит лишь два маршрута.

Квартира, как следует из объявления, теплая и солнечная. Находится она на последнем этаже пятиэтажки.

«Крыша после капитального ремонта, никаких проблем не возникает. Установлены окна ПВХ, балкон не застеклен. В наличии все счетчики (газ, вода, электричество). В стоимость входит шкаф-купе в комнате, кухонный гарнитур», — отметил продавец.
Площадь однокомнатной квартиры - 32 кв. мПлощадь однокомнатной квартиры - 32 кв. м
Кухонный гарнитур в модных сейчас коричневых оттенкахКухонный гарнитур в модных сейчас коричневых оттенках
В комнате висит люстра, модная в начале 2000-хВ комнате висит люстра, модная в начале 2000-х
Ванна уже в «уставшем состоянии»Ванна уже в «уставшем состоянии»
Площадь однокомнатной квартиры - 32 кв. м. Фото: Скриншот сайта «Авито»

«Голые» стены и пока незаконченный ремонт

В 1,5 млн рублей обойдется покупка следующей квартиры в девятиэтажке на Бульварной, 2. Расположение дома 1983 года постройки в целом удачное — остановка «Дом печати» находится в паре минут ходьбы, рядом несколько крупных ТЦ, рестораны и цирк, не так далеко и до набережной.

Площадь квартиры всего 13,8 кв. м. Есть огромный минус — без трат не получится обойтись, так как ремонт в студии не закончен. С учетом ремонтных работ и мебели будущему собственнику придется вложить несколько сотен тысяч дополнительно.

«Незаконченный ремонт, осталось установить душевую (все для это есть — канализация, горячая, холодная вода) и сделать небольшую косметику», — отметили в объявлении.
Дом построен в 1983 годуДом построен в 1983 году
Просторный подъезд: в новых домах это редкостьПросторный подъезд: в новых домах это редкость
Коридор до квартиры, которая находится на 4 этажеКоридор до квартиры, которая находится на 4 этаже
Ремонт в студии еще не успели закончитьРемонт в студии еще не успели закончить
В студии есть одно окноВ студии есть одно окно
На 14 «квадратах» нашлось место под ванную комнатуНа 14 «квадратах» нашлось место под ванную комнату
Дом построен в 1983 году. Фото: Скриншот Яндекс Карты

Светлая и миниатюрная квартира в бывшем общежитии

Дороже всех в нашей подборке оказалась студия площадью 13 «квадратов». Находится она на первом этаже пятиэтажки на 22 Апреля, 24, недалеко от ДК Звездный. Небольшие, но очень уютные апартаменты достанутся за 1,6 млн рублей.

Сам дом, построенный в 1968 году, раньше использовался как общежитие. Однако внутри состояние кирпичной пятиэтажки оставляет желать лучшего и сильно контрастирует со светлым дизайном квартиры.

«Собственный санузел c душевой кабиной. Тамбуp на три квартиры. Идеальный вариант для студентa либo пенсионера», — утверждает продавец.
Дом представляет собой бывшее общежитиеДом представляет собой бывшее общежитие
Площадь студии всего 13 "квадратов"Площадь студии всего 13 "квадратов"
В квартире очень светло и уютноВ квартире очень светло и уютно
На минимальной площади смогли расположить все необходимое для жизниНа минимальной площади смогли расположить все необходимое для жизни
Светлые тона использовали и в оформлении ванной комнатыСветлые тона использовали и в оформлении ванной комнаты
А вот подъезду пятиэтажки не помешал бы ремонтА вот подъезду пятиэтажки не помешал бы ремонт
Дом представляет собой бывшее общежитие. Фото: Скриншот Яндекс Карты

Напомним, что на прошлой неделе в Омске сдали 19-этажный дом на 127 квартир в ЖК на 4-й Северной. Застройщиком дома выступил «Домостроительный комбинат-3» Александра Макарова. А в этом материале Город55 показывал самые дешевые арендные квартиры на территории Омска.

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#Юлия Истомина#Общество#Недвижимость#Омск#Продажа#Жилье#Квартира#Ипотека#Новости#Объявление#Ключевая ставка
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