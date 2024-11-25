Очень тесно и по-советски скромно. За сколько продают самые дешевые квартиры в Омске

Купить квартиру в новостройке в ипотеку может себе позволить минимальное число омичей. Так как даже за однокомнатную квартиру средний ежемесячный платеж достигает почти 76 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата в Омской области меньше этой цифры. Город55 решил выяснить, какие квартиры в Омске можно найти и приобрести менее чем за 2 млн рублей. Что объединяет все эти варианты и чем придется пожертвовать ради низкой стоимости — рассказываем в нашем материале.