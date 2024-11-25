Катки, горки и веселье: в Омске готовятся к зимнему сезону

Posted 25 ноября, 10:30
Published 25 ноября, 10:30
Modified 25 ноября, 10:32
Updated 25 ноября, 10:32
Скоро в Омске начнется долгожданный зимний сезон, и городские парки готовятся порадовать жителей и гостей города новыми возможностями для активного отдыха. В парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советском, как стало известно из сообщения в социальных сетях, открытие катков, горок и зимних аттракционов запланировали на 15 декабря.
Жителей и гостей города ожидает праздничная атмосфера с веселой музыкой. Для удобства посетителей организуют аренду коньков и ватрушек.
Напомним, что с 22 ноября начался сезон массовых катаний в спортивном комплексе «Юность».