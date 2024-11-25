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Posted 25 ноября, 10:30

Published 25 ноября, 10:30

Modified 25 ноября, 10:32

Updated 25 ноября, 10:32

Омские парки откроют зимние аттракционы 15 декабря

Катки, горки и веселье: в Омске готовятся к зимнему сезону

25 ноября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney.

Омские парки откроют зимние аттракционы 15 декабря

С 15 декабря в городских парках начнут работу катки, горки и зимние аттракционы.

Скоро в Омске начнется долгожданный зимний сезон, и городские парки готовятся порадовать жителей и гостей города новыми возможностями для активного отдыха. В парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советском, как стало известно из сообщения в социальных сетях, открытие катков, горок и зимних аттракционов запланировали на 15 декабря.

Жителей и гостей города ожидает праздничная атмосфера с веселой музыкой. Для удобства посетителей организуют аренду коньков и ватрушек.

Напомним, что с 22 ноября начался сезон массовых катаний в спортивном комплексе «Юность».

Погода позволяет: в Омске откроют сезон зимних катаний
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#Екатерина Тараленко#Город#Отдых#Омск#Омская область#Каток#Зима#Парк#Новости
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