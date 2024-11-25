Катки, горки и веселье: в Омске готовятся к зимнему сезону

Скоро в Омске начнется долгожданный зимний сезон, и городские парки готовятся порадовать жителей и гостей города новыми возможностями для активного отдыха. В парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советском, как стало известно из сообщения в социальных сетях, открытие катков, горок и зимних аттракционов запланировали на 15 декабря.