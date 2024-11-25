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Posted 25 ноября, 06:01

Published 25 ноября, 06:01

Modified 25 ноября, 06:03

Updated 25 ноября, 06:03

Итальянский военкор посетил Омск и рассказал о муралах

Искусство объединяет: репортаж итальянского военкора о муралах и теплоте Омска

25 ноября 2024, 06:01
Фото: Скриншот видео Винченцо Лоруссо.

Итальянский военкор посетил Омск и рассказал о муралах

Итальянский военный корреспондент Винченцо Лоруссо из информагенства International Reporters побывал в Омске и поделился впечатлениями от международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос».

В рамках этого мероприятия город преобразился в музей под открытым небом, где появилось 107 уникальных муралов, созданных художниками из России и 10 других стран, включая Мексику, США, Испанию и Италию.

Итальянский военный корреспондент в своем репортаже отметил, что Омск стал символом объединения народов через искусство. По словам военкора, Сибирь разрушает стереотипы: здесь не только морозы, но и невероятная теплая атмосфера творчества и сотрудничества. Муралы, созданные художниками из разных стран, доказывает, как искусство способно объединять людей.

«Это действительно музей под открытым небом, где много муралов созданы в том числе многими зарубежными художниками. Действительно много-много художников, которые хотели связать свое имя с этим фестивалем, с этим музеем под открытым небом, чтобы люди поняли как эти культурные мероприятия должны объединять людей. Есть кто-то, кто пытается их разделить, а мы пытаемся объединить народ», — рассказал Винченцо Лоруссо.

Среди муралов, которые привлекли внимание военкора, была работа, посвященная хоккею — любимому виду спорта в Сибири, а также росписи, символизирующие союз разных культур. Например, картина аргентинского художника Давида Петрони, передающая взаимодействие культур, и работа художника из Санкт-Петербурга, изобразившего ребенка с джойстиком и дроном.

Фото: Скриншот видео Винченцо Лоруссо

Корреспондент подчеркнул теплую атмосферу фестиваля и гостеприимство местных жителей

«Мне хотелось бы попытаться описать вам ту атмосферу, которая ощущалась во время создания этих муралов. Представьте себе множество художников, которые рисуют. Они привозят свое искусство сюда, в Омск, и все люди, которые участвуют, весь район, весь город — они приносят еду и различные продукты художникам. Те, в свою очередь, охотно соглашаются узнать и попробовать российские продукты. Таким образом, этот праздник действительно создал союз, союз народов», — поделился Винченцо Лоруссо.

Итальянский журналист призвал всех, кто будет в России, посетить Омск и насладиться уникальной коллекцией уличного искусства.

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