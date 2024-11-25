Искусство объединяет: репортаж итальянского военкора о муралах и теплоте Омска

Итальянский военный корреспондент в своем репортаже отметил, что Омск стал символом объединения народов через искусство. По словам военкора, Сибирь разрушает стереотипы: здесь не только морозы, но и невероятная теплая атмосфера творчества и сотрудничества. Муралы, созданные художниками из разных стран, доказывает, как искусство способно объединять людей.