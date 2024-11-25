Хоккеист Коньков высказался об очередном трансфере «Авангарда»

Posted 25 ноября, 10:36
Published 25 ноября, 10:36
Modified 25 ноября, 10:38
Updated 25 ноября, 10:38
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, насколько правильным считает решение «Авангарда» обменять нападающего Алексея Макеева. Напомним, что игрок отправился в «Витязь», в обратном направлении же проследовал защитник Егор Воронков.
«Понятно, что „Авангард“ не будет избавляться от хороших игроков. Наверное, у Алексея сложилась ситуация, которая не позволила ему показать свой уровень. Омичи освобождают платежную ведомость за счет тех ребят, у которых в сезоне что-то не так сложилось. „Авангард“ искал оптимальный вариант для обмена Макеева», — передает слова Конькова «РБ Спорт».
Он также предположил, что Егор Воронков для «Авангарда» — это «вариант с перспективой» и неплохое дополнение к действующему составу, как с игровой, так и с финансовой точки зрения.
Прокомментировал обмен и хоккейный эксперт Михаил Зислис. По его мнению, омский клуб от такого соглашения ничего не потерял, но сумма компенсации, которая достанется клубу из Балашихи, все же слишком большая.
«Нападающий Алексей Макеев свой шанс в Омске не использовал и возвращается в „Витязь“, где провел несколько хороших сезонов. Для меня ни он, ни молодой защитник Александр Фигурин не выглядят потерями, а денег в „Авангарде“ на компенсации сейчас не жалеют. Хотя 25 миллионов рублей, которые еще получит клуб из Балашихи, — явный перебор», — считает Зислис.
Новичка «Авангарда» Егора Воронкова он назвал хорошим усилением и удивился, что «Витязь» с ним так легко расстался.
«Он играет без особых изысков, выбирая простые решения. Как по мне, то для третьей пары „Авангарда“ приход Воронкова несомненное усиление», — добавил эксперт.
Напомним, что недавно «Авангард» расторг контракт с защитником Дарреном Дицем. Соглашение было рассчитано на два года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард провел за 18 матчей и набрал 4 очка (1 шайба и 3 результативные передачи) при показателе полезности -8.