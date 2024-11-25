Гололедица и морозы: что ждет омичей в конце ноября

Posted 25 ноября, 09:56
Published 25 ноября, 09:56
Modified 25 ноября, 10:36
Updated 25 ноября, 10:36
По прогнозам Обь-Иртышского УГМС омичей ждет продолжительное похолодание с образованием гололедицы на дорогах региона в период с 26 по 28 ноября. Температурный режим будет неустойчивым, с существенными колебаниями.
26 ноября встретит малооблачно погодой. Ночью температура воздуха будет колебаться от -12 до -17 градусов Цельсия, в отдельных районах до -7. Днем температура повысится до 0…-5 градусов.
Начиная с 27 ноября ожидается переменная облачность. Ночные температуры опустятся до -14…-19 градусов, местами до -8…-13. Днем столбик термометра поднимется до -2…-7 градусов.
28 ноября ситуация в целом повторит тенденцию предыдущего дня: переменная облачность, ночные температуры от -15 до -20 градусов (местами до -10), дневные — от -5 до -10.
Напомним, что с 22 ноября в Омске начался сезон массовых катаний на катке спортивного комплекса «Юность» имени С. С. Бовкуна.