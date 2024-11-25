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Posted 25 ноября, 09:56

Published 25 ноября, 09:56

Modified 25 ноября, 10:36

Updated 25 ноября, 10:36

В Омской области ожидаются морозы до -20 градусов и гололед

Гололедица и морозы: что ждет омичей в конце ноября

25 ноября 2024, 09:56
Фото: 1MI.

В Омской области ожидаются морозы до -20 градусов и гололед

С 26 ноября омичей ожидает резкое похолодание и гололедица на дорогах. Температура будет колебаться.

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС омичей ждет продолжительное похолодание с образованием гололедицы на дорогах региона в период с 26 по 28 ноября. Температурный режим будет неустойчивым, с существенными колебаниями.

26 ноября встретит малооблачно погодой. Ночью температура воздуха будет колебаться от -12 до -17 градусов Цельсия, в отдельных районах до -7. Днем температура повысится до 0…-5 градусов.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Начиная с 27 ноября ожидается переменная облачность. Ночные температуры опустятся до -14…-19 градусов, местами до -8…-13. Днем столбик термометра поднимется до -2…-7 градусов.

28 ноября ситуация в целом повторит тенденцию предыдущего дня: переменная облачность, ночные температуры от -15 до -20 градусов (местами до -10), дневные — от -5 до -10.

Напомним, что с 22 ноября в Омске начался сезон массовых катаний на катке спортивного комплекса «Юность» имени С. С. Бовкуна.

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#Екатерина Тараленко#Погода#Омск#Омская область#Новости#Гололедица#Температура#Прогноз#УГМС#Холод#Облачность
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