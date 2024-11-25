Годовая инфляция в Омской области замедлилась до 8,9%

Владимир Антипов, управляющий Отделением Омск Банка России, отметил, что цены на яйца, хлеб и хлебобулочные изделия в октябре по сравнению с сентябрем выросли, но не так сильно, как в прошлом году. Он напомнил, что в 2023 году значительно увеличились расходы производителей на оплату труда и обслуживание импортного оборудования, что замедлило рост цен на эти товары. Это явление называется эффектом высокой базы.