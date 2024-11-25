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Posted 25 ноября, 06:08

Published 25 ноября, 06:08

Modified 25 ноября, 06:11

Updated 25 ноября, 06:11

Годовая инфляция в Омской области замедлилась до 8,9%

Годовая инфляция в Омской области замедлилась до 8,9%

25 ноября 2024, 06:08
Фото: 1MI.
По данным пресс-службы Отделения Омск Банка России, в октябре годовая инфляция составила 8,9%, продолжив снижение, которое началось в августе.

Основными факторами замедления инфляции стали расширение предложения некоторых товаров и эффект высокой базы.

Производство мяса птицы в России увеличилось, что привело к снижению цен на охлажденных и мороженых кур, а также куриные окорочка по сравнению с прошлым годом.

Владимир Антипов, управляющий Отделением Омск Банка России, отметил, что цены на яйца, хлеб и хлебобулочные изделия в октябре по сравнению с сентябрем выросли, но не так сильно, как в прошлом году. Он напомнил, что в 2023 году значительно увеличились расходы производителей на оплату труда и обслуживание импортного оборудования, что замедлило рост цен на эти товары. Это явление называется эффектом высокой базы.

Что касается непродовольственных товаров, то в октябре их стоимость выросла в годовом сравнении больше, чем в сентябре.

«Выросло в стоимости топливо, в том числе из-за некоторого сокращения предложения на внутреннем рынке. Кроме того, в октябре прошлого года бензин подешевел из-за ограничений на экспорт и возврата полных параметров регулирования стоимости топлива внутри страны вне зависимости от спроса на внешнем рынке», — объясняет Владимир Антипов.

Темп роста цен на услуги также ускорился. Например, в автосервисах возросли издержки на содержание помещений, оплату труда и расходные материалы.

Ранее Город55 писал о том, как изменились зарплаты в Омске, однако реальные доходы жителей оказались меньше из-за инфляции.

Инфляция сбавляет обороты. В Омске цены на фрукты, мясо и медицину растут медленнее
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#Ольга Акамова#Омск#Омская область#Цены#Зарплаты#Инфляция#Новости#Реальные доходы#Топливо#Услуги#Мясо птицы
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