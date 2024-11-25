Годовая инфляция в Омской области замедлилась до 8,9%

Posted 25 ноября, 06:08
Published 25 ноября, 06:08
Modified 25 ноября, 06:11
Updated 25 ноября, 06:11
Основными факторами замедления инфляции стали расширение предложения некоторых товаров и эффект высокой базы.
Производство мяса птицы в России увеличилось, что привело к снижению цен на охлажденных и мороженых кур, а также куриные окорочка по сравнению с прошлым годом.
Владимир Антипов, управляющий Отделением Омск Банка России, отметил, что цены на яйца, хлеб и хлебобулочные изделия в октябре по сравнению с сентябрем выросли, но не так сильно, как в прошлом году. Он напомнил, что в 2023 году значительно увеличились расходы производителей на оплату труда и обслуживание импортного оборудования, что замедлило рост цен на эти товары. Это явление называется эффектом высокой базы.
Что касается непродовольственных товаров, то в октябре их стоимость выросла в годовом сравнении больше, чем в сентябре.
«Выросло в стоимости топливо, в том числе из-за некоторого сокращения предложения на внутреннем рынке. Кроме того, в октябре прошлого года бензин подешевел из-за ограничений на экспорт и возврата полных параметров регулирования стоимости топлива внутри страны вне зависимости от спроса на внешнем рынке», — объясняет Владимир Антипов.
Темп роста цен на услуги также ускорился. Например, в автосервисах возросли издержки на содержание помещений, оплату труда и расходные материалы.
Ранее Город55 писал о том, как изменились зарплаты в Омске, однако реальные доходы жителей оказались меньше из-за инфляции.