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Posted 25 ноября, 12:10

Published 25 ноября, 12:10

Modified 25 ноября, 12:10

Updated 25 ноября, 12:10

Фурам разрешили ездить по омскому Ленинградскому мосту

Фурам разрешили ездить по омскому Ленинградскому мосту

25 ноября 2024, 12:10
Фото: gorod55.ru.
Сегодня на подходах к мосту демонтировали запрещающие дорожные знаки.

Мэр города Сергей Шелест рассказал, что по недавно отремонтированному Ленинградскому мосту теперь смогут ездить большегрузы. Сегодня на подходах к объекту демонтировали запрещающие дорожные знаки.

Этот мост водители фур могут использовать как альтернативу мосту им. 60-летия ВЛКСМ, если нужно перебраться через Иртыш. Напомним, что скоро из-за капитального ремонта на мосту у Телецентра будет запрещено движение грузовых автомобилей.

Ранее Город55 рассказывал о состоянии моста имени 60-летия ВЛКСМ перед стартом капитального ремонта.

Временный демонтаж рельсов: что изменится на омском мосту у Телецентра
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Ленинградский мост#Грузовик#Новости#Фура#Фуры#Грузовики#Грузовой фургон
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