Фурам разрешили ездить по омскому Ленинградскому мосту

Posted 25 ноября, 12:10
Published 25 ноября, 12:10
Modified 25 ноября, 12:10
Updated 25 ноября, 12:10
Мэр города Сергей Шелест рассказал, что по недавно отремонтированному Ленинградскому мосту теперь смогут ездить большегрузы. Сегодня на подходах к объекту демонтировали запрещающие дорожные знаки.
Этот мост водители фур могут использовать как альтернативу мосту им. 60-летия ВЛКСМ, если нужно перебраться через Иртыш. Напомним, что скоро из-за капитального ремонта на мосту у Телецентра будет запрещено движение грузовых автомобилей.
Ранее Город55 рассказывал о состоянии моста имени 60-летия ВЛКСМ перед стартом капитального ремонта.