ДТП с тяжкими последствиями: в Омске отдали под суд 46-летнюю омичку

Posted 25 ноября, 05:15
Published 25 ноября, 05:15
Modified 25 ноября, 05:17
Updated 25 ноября, 05:17
По данным прокуратуры Омской области, 30 сентября 2023 года женщина за рулем автомобиля «Мицубиси» двигалась по улице 1-я Чередовая. На нерегулируемом перекрестке она не уступила дорогу пассажирской маршрутке, в результате чего произошло столкновение. От удара «ГАЗель» перевернулась на бок.
В аварии пострадали водитель маршрутки и девять пассажиров. Одной из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Дело рассмотрят в Ленинском суде Омска.
Напомним, МВД по Омской области объявило в розыск водителя, из-за которого погиб пешеход.