ДТП с тяжкими последствиями: в Омске отдали под суд 46-летнюю омичку

По данным прокуратуры Омской области, 30 сентября 2023 года женщина за рулем автомобиля «Мицубиси» двигалась по улице 1-я Чередовая. На нерегулируемом перекрестке она не уступила дорогу пассажирской маршрутке, в результате чего произошло столкновение. От удара «ГАЗель» перевернулась на бок.