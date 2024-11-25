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Posted 25 ноября, 05:15

Published 25 ноября, 05:15

Modified 25 ноября, 05:17

Updated 25 ноября, 05:17

В Омске направили в суд уголовное дело о ДТП с маршруткой

ДТП с тяжкими последствиями: в Омске отдали под суд 46-летнюю омичку

25 ноября 2024, 05:15
Фото: 1MI.

В Омске направили в суд уголовное дело о ДТП с маршруткой

Прокуратура Омска направила в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в нарушении ПДД, которое привело к тяжелым последствиям.

По данным прокуратуры Омской области, 30 сентября 2023 года женщина за рулем автомобиля «Мицубиси» двигалась по улице 1-я Чередовая. На нерегулируемом перекрестке она не уступила дорогу пассажирской маршрутке, в результате чего произошло столкновение. От удара «ГАЗель» перевернулась на бок.

В аварии пострадали водитель маршрутки и девять пассажиров. Одной из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Дело рассмотрят в Ленинском суде Омска.

Напомним, МВД по Омской области объявило в розыск водителя, из-за которого погиб пешеход.

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#Ольга Акамова#ДТП#Омск#Прокуратура#ПДД#Розыск#Авария#Пассажиры#Уголовное дело#Наказание#Пешеход#Новости
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