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Posted 25 ноября, 13:02

Published 25 ноября, 13:02

Modified 25 ноября, 13:02

Updated 25 ноября, 13:02

«Честно, очень тяжело»: Никита Серебряков прокомментировал свой дебют за «Авангард»

«Честно, очень тяжело»: Никита Серебряков прокомментировал свой дебют за «Авангард»

25 ноября 2024, 13:02
Фото: ХК «Авангард».
Голкипер признался, что начало игры выдалось сложным, но потом удалось почувствовать ход встречи.

Вчера новичок «Авангарда» вратарь Никита Серебряков провел первый матч за омский клуб. «Ястребы» одержали победу над «Барысом» со счетом 3:2, исход встречи определился в овертайме.

После удачного дебюта Серебряков поделился эмоциями от игры и рассказал, как проходит адаптация.

«Честно говоря, очень тяжело. Давно не играл. Тяжелый момент. Но с каждым периодом входил больше и больше в игру, начинал чувствовать ее. Спасибо огромное пацанам, которые помогали, блокировали, сыграли отлично в меньшинстве и все‑таки смогли забросить — давили, давили и смогли», — сказал Серебряков.

Напомним, что Никита Серебряков перешел в «Авангард» в результате обмена со СКА. В составе «армейцев» он провел пять матчей, его коэффициент надежности — 3,7, а процент отраженных бросков — 87,4. Серебряков перешел в питерский клуб в начале прошлого сезона, до этого, во время выступления за «Адмирал», он признавался лучшим вратарем сезона 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.

Никита СеребряковНикита Серебряков
Никита Серебряков. Фото: ХК «Авангард»

Об итогах матча высказался и главный тренер «ястребов» Сергей Звягин. Он рассказал, что все игроки до конца верили в победу, поэтому смогли отыграть отставание в две шайбы по ходу основного времени, перевести игру в овертайм и забросить победную шайбу.

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