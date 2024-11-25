«Честно, очень тяжело»: Никита Серебряков прокомментировал свой дебют за «Авангард»

Posted 25 ноября, 13:02
Published 25 ноября, 13:02
Modified 25 ноября, 13:02
Updated 25 ноября, 13:02
Вчера новичок «Авангарда» вратарь Никита Серебряков провел первый матч за омский клуб. «Ястребы» одержали победу над «Барысом» со счетом 3:2, исход встречи определился в овертайме.
После удачного дебюта Серебряков поделился эмоциями от игры и рассказал, как проходит адаптация.
«Честно говоря, очень тяжело. Давно не играл. Тяжелый момент. Но с каждым периодом входил больше и больше в игру, начинал чувствовать ее. Спасибо огромное пацанам, которые помогали, блокировали, сыграли отлично в меньшинстве и все‑таки смогли забросить — давили, давили и смогли», — сказал Серебряков.
Напомним, что Никита Серебряков перешел в «Авангард» в результате обмена со СКА. В составе «армейцев» он провел пять матчей, его коэффициент надежности — 3,7, а процент отраженных бросков — 87,4. Серебряков перешел в питерский клуб в начале прошлого сезона, до этого, во время выступления за «Адмирал», он признавался лучшим вратарем сезона 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.
Об итогах матча высказался и главный тренер «ястребов» Сергей Звягин. Он рассказал, что все игроки до конца верили в победу, поэтому смогли отыграть отставание в две шайбы по ходу основного времени, перевести игру в овертайм и забросить победную шайбу.