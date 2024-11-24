Победа в овертайме, смены маршрутов и первые «наброски» новой школы. Омск сегодня

Среди омичей спорт находится в особенном «почете»: кто-то прилежный болельщик и не пропускает ни одного матча любимой команды, ну, а кто-то представляет наш регион и на самых разных аренах. И к слову, день на спортивные победы сегодня оказался достаточно удачным: утро началось с вестей о победе Петра Яна в бою с Дейвисоном Фигейреду, а вечер завершился победой омских «ястребов» на выезде — «Авангарду» удалось обойти «Барыс» в овертайме.