Победа в овертайме, смены маршрутов и первые «наброски» новой школы. Омск сегодня

Posted 24 ноября, 14:30
Published 24 ноября, 14:30
Modified 24 ноября, 14:32
Updated 24 ноября, 14:32
Среди омичей спорт находится в особенном «почете»: кто-то прилежный болельщик и не пропускает ни одного матча любимой команды, ну, а кто-то представляет наш регион и на самых разных аренах. И к слову, день на спортивные победы сегодня оказался достаточно удачным: утро началось с вестей о победе Петра Яна в бою с Дейвисоном Фигейреду, а вечер завершился победой омских «ястребов» на выезде — «Авангарду» удалось обойти «Барыс» в овертайме.
А вот новая неделя, кажется, станет необычной сразу для двух категорий пользователей омских дорог — водителей и пассажиров общественного транспорта. Будьте внимательны: уже завтра проезд по 1-й Затонской улице может быть перекрыт, а постоянные пользователи маршрута №305 могут столкнуться с серьезными трудностями в попытках добраться на работу — один из перевозчиков, обслуживающих этот маршрут, подал заявление о прекращении перевозок.
Проект огромной школы на 1550 учеников продолжает «обрастать» все новыми деталями и подробностями: сегодня стал известен возможный облик будущего образовательного учреждения — эскизами проекта, представленного накануне архитектурно-градостроительному совету, поделился бывший глава министерства образования Омской области.