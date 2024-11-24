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Posted 24 ноября, 14:30

Published 24 ноября, 14:30

Modified 24 ноября, 14:32

Updated 24 ноября, 14:32

Победа в овертайме, смены маршрутов и первые «наброски» новой школы. Омск сегодня

Победа в овертайме, смены маршрутов и первые «наброски» новой школы. Омск сегодня

24 ноября 2024, 14:30
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Победное» воскресенье.

Среди омичей спорт находится в особенном «почете»: кто-то прилежный болельщик и не пропускает ни одного матча любимой команды, ну, а кто-то представляет наш регион и на самых разных аренах. И к слову, день на спортивные победы сегодня оказался достаточно удачным: утро началось с вестей о победе Петра Яна в бою с Дейвисоном Фигейреду, а вечер завершился победой омских «ястребов» на выезде — «Авангарду» удалось обойти «Барыс» в овертайме.

«Авангард» уступал две шайбы «Барысу», но смог вырвать победу в овертайме
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Новость №2. Изменения в транспортной сети Омска.

А вот новая неделя, кажется, станет необычной сразу для двух категорий пользователей омских дорог — водителей и пассажиров общественного транспорта. Будьте внимательны: уже завтра проезд по 1-й Затонской улице может быть перекрыт, а постоянные пользователи маршрута №305 могут столкнуться с серьезными трудностями в попытках добраться на работу — один из перевозчиков, обслуживающих этот маршрут, подал заявление о прекращении перевозок.

Еще меньше машин? В Омске с маршрута №305 ушел один из перевозчиков
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Новость №3. Новые знания — в новом стиле.

Проект огромной школы на 1550 учеников продолжает «обрастать» все новыми деталями и подробностями: сегодня стал известен возможный облик будущего образовательного учреждения — эскизами проекта, представленного накануне архитектурно-градостроительному совету, поделился бывший глава министерства образования Омской области.

Экс-глава областного минобра показал эскизы школы на 1550 мест на омском Левобережье
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