Питомцы стали моделями: как в Омске прошел фестиваль для любителей собак

В Омске уже больше ста заведений ориентируются не только на обычных покупателей, но и на их маленьких друзей. Речь о магазинах, торговых центрах или кафе, куда можно прийти с питомцами. Одно из таких мест — «Мега». Именно там в субботу, 23 ноября, состоялся дог-френдли фестиваль. Событие прошло на площадке Дома культуры торгового центра. Мероприятие собрало любителей собак и их питомцев для обмена опытом и веселья. Корреспондент Города55 побывала на фестивале и посмотрела на собачек в стильных образах.