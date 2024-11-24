Питомцы стали моделями: как в Омске прошел фестиваль для любителей собак

Posted 24 ноября, 07:16
Published 24 ноября, 07:16
Modified 24 ноября, 07:18
Updated 24 ноября, 07:18
В Омске уже больше ста заведений ориентируются не только на обычных покупателей, но и на их маленьких друзей. Речь о магазинах, торговых центрах или кафе, куда можно прийти с питомцами. Одно из таких мест — «Мега». Именно там в субботу, 23 ноября, состоялся дог-френдли фестиваль. Событие прошло на площадке Дома культуры торгового центра. Мероприятие собрало любителей собак и их питомцев для обмена опытом и веселья. Корреспондент Города55 побывала на фестивале и посмотрела на собачек в стильных образах.
Ретриверы, корги, благородные дворики, шпицы и не только — такое количество хвостатых собралось на одной территории. На фестивале можно было встретить собак разных пород: от самых маленьких и игривых до псов внушительных размеров.
Разнообразие пород создавало нужную атмосферу, чтобы хозяева могли делиться опытом, рассказывать об особенностях ухода и содержания своих питомцев. Участники, независимо от размера и породы своей собаки, заводили новые знакомства, улыбались друг другу и наслаждались дружелюбной обстановкой.
Мероприятие началось с выступления сооснователя pet-friendly Анастасии Бурыгиной. Она рассказала о важности создания комфортной и безопасной среды для собак в городе. Анастасия считает, что подобные фестивали необходимы для того, чтобы привлекать как можно больше людей к ответственному собаководству. Также она продолжает работать над картой мест, куда разрешено приходить с питомцами. Благодаря появлению культуры дружелюбного отношения к собакам в Омске уже больше сотни локаций, где рады животным. В их число входят: некоторые супермаркеты «Магнит», цветочные магазины, кофейни, рестораны, кафе, магазины парфюмерии и косметики, мужские парикмахерские и барбершопы.
По словам девушки, изначально она сама начала посещать заведения со своей собакой, чтобы показать окружающим пример хорошего отношения к животным. Она предлагала организациям стать дог-френдли в качестве эксперимента. И многие пошли навстречу.
В течении всего дня гости дог-френдли фестиваля смогли послушать лекции, познакомиться с собаками, которые ждут хозяев в зоне приюта «Друг». А для любителей выразить чувства и эмоции на холсте провели мастер-класс по рисованию питомцев. Кроме того, в программе было запланировано показательное выступление от основателей омских школ дрессировки и шоу дрессированных собак, организованы развлечения питомцев и их хозяев.
Четвероногие гости смогли принять участие в дегустации кормов и получить крутые подарки. Также на мероприятии было много детей, для которых работала зона бесплатного аквагрима. Маленькие гости выстраивались в очередь за красивыми рисунками, играли с питомцами и восторгались происходящему.
Гостями фестиваля стали не только опытные владельцы собак, но и те, кто только что стал счастливым обладателем четвероногого друга. Всех посетителей объединяло желание пополнить багаж знаний о пушистиках.
А кульминацией события стал модный показ. Он вызвал небывалый ажиотаж среди зрителей. Четвероногие продемонстрировали стильные образы и разнообразие собачьей моды.
Пожалуй, ни в какой другой день не удастся заметить такое количество людей, гуляющих по «Меге» с питомцами. Дог-френдли фестиваль стал ярким и запоминающимся событием для всех, кто любит четвероногих. На нем можно было узнать новое о питомцах, поделиться своими знаниями и просто насладиться красотой пушистых друзей.
Кстати, два года назад подобное мероприятие проходило на «Зеленом острове». Это был фестиваль дружбы «Лапки в ладошках». В программе фестиваля тоже было модное дефиле — собак одевали в яркие костюмы, в которых питомцы прошлись у основной сцены парка.
В конце праздника участникам вручали призы и разыгрывали ценные для хозяев собак подарки, например, пятикилограммовый пакет с кормом премиум-класса.
И организаторы, и зрители остаются довольны подобными мероприятиями. Так что вполне возможно, модные показы четвероногих станут чаще проходить в нашем городе.