Пенсионеры из Омской области потеряли 200 тыс рублей на покупке квадроцикла

Однако оговоренные две недели вскоре истекли, но товар в Тару так и не прибыл. К слову, предприимчивый продавец также перестал выходить на связь — что и стало причиной обращения к сотрудникам МВД. Примечательно, что после возбуждения уголовного дела, «всплыли» и новые подробности о деятельности нечистого на руку дельца: жертвами его «интернет-магазина» стали еще как минимум два человека в других регионах РФ — там злоумышленник «отметился» в продажах мопеда и скутера, что также стало поводом для активной работы следственных органов.