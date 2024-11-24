Пенсионеры из Омской области потеряли 200 тыс рублей на покупке квадроцикла

Posted 24 ноября, 07:44
Published 24 ноября, 07:44
Modified 24 ноября, 07:46
Updated 24 ноября, 07:46
Как рассказали в пресс-центре УМВД по Омской области, накануне в правоохранительные органы обратилась семейная пара из Тарского района: 56-летняя жительница Тары, выбирая подарок для внука, натолкнулась на одно из предложений «владельца магазина квадроциклов».
По словам мужчины, представившегося «продавцом», мототехника уже была готова к отгрузке и доставке в областной центр — даже предоставил фотографии будущей покупки и свои реквизиты, а попутно и ответил на все вопросы покупателей. Сколько длилась беседа между пострадавшими и злоумышленником — неизвестно, но убедить покупателей в необходимости полной предоплаты товара дельцу все же удалось: деньги отправились на счет злоумышленника.
Однако оговоренные две недели вскоре истекли, но товар в Тару так и не прибыл. К слову, предприимчивый продавец также перестал выходить на связь — что и стало причиной обращения к сотрудникам МВД. Примечательно, что после возбуждения уголовного дела, «всплыли» и новые подробности о деятельности нечистого на руку дельца: жертвами его «интернет-магазина» стали еще как минимум два человека в других регионах РФ — там злоумышленник «отметился» в продажах мопеда и скутера, что также стало поводом для активной работы следственных органов.
К слову, она ведется и сейчас — как отметили в пресс-службе ведомства, уже инициированы необходимые оперативно-розыскные мероприятия и предпринимаются попытки к идентификации «торговца».
Напомним, ранее Город55 сообщал об относительно новом способе мошенничества, раскрытому омским художником Анатолием Коненко — ему накануне позвонил мэр Омска. Вот только под «маской» градоначальника скрывались охочие до наживы злоумышленники — с предложением воспользоваться «безопасным счетом». Кстати, ранее «дозвониться» до омичей пытался и якобы губернатор Омской области: