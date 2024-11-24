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Posted 24 ноября, 07:44

Published 24 ноября, 07:44

Modified 24 ноября, 07:46

Updated 24 ноября, 07:46

иллюстрация

Пенсионеры из Омской области потеряли 200 тыс рублей на покупке квадроцикла

24 ноября 2024, 07:44
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Семейная пара из Тары потеряла 227 тысяч рублей, купив подарок внуку

Попытка порадовать внука необычным подарком — квадроциклом — стала причиной возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество»: к сожалению, свои деньги пенсионеры доверили опытному мошеннику с «магазинами» по всей стране.

Как рассказали в пресс-центре УМВД по Омской области, накануне в правоохранительные органы обратилась семейная пара из Тарского района: 56-летняя жительница Тары, выбирая подарок для внука, натолкнулась на одно из предложений «владельца магазина квадроциклов».

По словам мужчины, представившегося «продавцом», мототехника уже была готова к отгрузке и доставке в областной центр — даже предоставил фотографии будущей покупки и свои реквизиты, а попутно и ответил на все вопросы покупателей. Сколько длилась беседа между пострадавшими и злоумышленником — неизвестно, но убедить покупателей в необходимости полной предоплаты товара дельцу все же удалось: деньги отправились на счет злоумышленника.

Однако оговоренные две недели вскоре истекли, но товар в Тару так и не прибыл. К слову, предприимчивый продавец также перестал выходить на связь — что и стало причиной обращения к сотрудникам МВД. Примечательно, что после возбуждения уголовного дела, «всплыли» и новые подробности о деятельности нечистого на руку дельца: жертвами его «интернет-магазина» стали еще как минимум два человека в других регионах РФ — там злоумышленник «отметился» в продажах мопеда и скутера, что также стало поводом для активной работы следственных органов.

К слову, она ведется и сейчас — как отметили в пресс-службе ведомства, уже инициированы необходимые оперативно-розыскные мероприятия и предпринимаются попытки к идентификации «торговца».

Напомним, ранее Город55 сообщал об относительно новом способе мошенничества, раскрытому омским художником Анатолием Коненко — ему накануне позвонил мэр Омска. Вот только под «маской» градоначальника скрывались охочие до наживы злоумышленники — с предложением воспользоваться «безопасным счетом». Кстати, ранее «дозвониться» до омичей пытался и якобы губернатор Омской области:

Добрались до губернатора. Хоценко предупредил омичей о мошенничестве от его имени
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#Илья Скобин#Происшествия#Художник#Омская область#Пенсионеры#Мошенничество#Уголовное дело#Губернатор#Интернет-магазин#Скутер#Новости#Мэр Омска#Анатолий Коненко#Мопед#Пресс-центр#Город55#Оперативно-розыскные мероприятия
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