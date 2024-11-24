Опасное соседство, бездомные собаки и новые лица хоккея. Главные темы недели

Posted 24 ноября, 10:35
Published 24 ноября, 10:35
Modified 24 ноября, 10:37
Updated 24 ноября, 10:37
К сожалению, новости о людях, пострадавших от нападок бездомных животных, нередки — в том числе и в Омской области. Например, 14 ноября стало известно об омичке, получившей несколько укусов от бродячей собаки в окрестностях улицы Малиновского. Инцидент привлек внимание прокуратуры, а уже на следующий день появилась информация о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении сотрудников городской администрации — их подозревают в ненадлежащей работе по отлову безнадзорных и агрессивных животных.
Пусть это и предыстория, но как пример реакции государственных аппаратов на подобные «раздражители» — весьма наглядно. Однако некоторые такие механизмы влияния есть и у обычных граждан, например — петиции. И одна из них появилась вскоре после упомянутого инцидента.
Вот только как показало наше импровизированное «исследование» общественного мнения по этому вопросу, какой-либо единой позиции среди омичей нет: мнения варьируются от «давно пора» и до «уберете собак — получите полчища крыс». Познакомиться подробнее с мнением горожан можно в материале ниже.
Стоит сказать, что в Омске с безнадзорными собаками стараются поступать гуманно: как нашему изданию рассказала исполнительный директор компании «ВЗТ Сервис» Татьяна Домрачева, отлов животных в городе работает — поэтому своих питомцев лучше не оставлять на «самовыгул». Но, если хозяин отсутствует — животное окажется в приюте, где проведут все необходимые ветеринарные мероприятия, а по истечению 21 дня карантина — выпустят в естественную среду обитания (при условии отсутствия агрессии). Однако такой сценарий работает не всегда:
К слову, сотрудники правоохранительных органов ведут точную статистику нападений животных на людей: в 2023 году от клыков и зубов пострадало 108 омичей. В этом — уже несколько меньше: с начала года зафиксировано только 74 обращения по этому поводу. Исходя из этого в ведомствах даже выяснили какие округа Омска были самыми опасными для «двуногих». Но вместе с тем, известны и другие цифры: например, в 2023 году количество безнадзорных собак и кошек составило 3548 особей. В 2024 году сотрудники «Муниципального приюта для животных» отловили 2547 бездомных кошек и собак — вероятно, что наметился определенный «спад» в количестве бездомных животных, однако в количестве заявок на отлов расхождение существенно меньше: 2 930 заявок в 2023 году и 2 483 заявки в текущем.
Скажем прямо, экология всегда была одной из проблем Омска. Однако на этой неделе горожане столкнулись сразу с несколькими вопиющими нарушениями. Причем — в считанные дни.
Например, в понедельник стало известно о целой свалке ртутных градусников, «образовавшейся» за поселком Николаевка. По словам местных жителей, обративших внимание на проблему, по такому «токсичному» поводу они уже сообщали по номеру 112, однако каких-либо мер предпринято не было. Вскоре, возможно, ситуация изменится — благодаря резонансу в социальных сетях сведения об опасных отходах дошли до минприроды Омской области: как рассказали представители ведомства, специалисты проведут выезд, а о его результатах сообщат уже 26 ноября.
А уже на следующий день стало известно и о другой, не менее опасной свалке отходов, только уже биологического характера: в зеленой зоне между 3-й Молодежной и Рельсовой улицами неизвестные устроили настоящий скотомогильник, выбросив множество мешков с останками свиней. Само собой, подобное деяние наказуемо — сумма штрафов варьируется от 4 до 700 тысяч рублей, и уже привлекло внимание природоохранной прокуратуры.
В тот же день тревожные новости пришли и от пациентов одной из омских больниц: не свалка, конечно, но приятного тоже мало — оказывается, в БСМП-1 произошло настоящее нашествие тараканов. Информация о таком неприятном соседстве появилась в социальных сетях — по данным очевидца, «рыжая нечисть» завелась в палатах хирургического отделения больницы.
Некоторые из пользователей социальной сети согласились с наблюдениями оставившего жалобу горожанина, а кто-то, наоборот, постарался ее опровергнуть. Однако, судя по информации регионального министерства здравоохранения, такая проблема имеет место быть: с тараканами борются в постоянном режиме, но тотальная дезинсекция попросту невозможна — работу больницы невозможно остановить на несколько дней.
Хоккейный клуб «Авангард» по-прежнему является одной из самой «массивных» тем новостной ленты: в текущем сезоне «ястребы» демонстрируют противоречивые результаты, успевая одновременно радовать и разочаровывать фанатов. Эта неделя тому неплохое подтверждение: после поражения, нанесенного минским «Динамо», уже через несколько дней омичи показали неплохую игру против «Адмирала», завоевав победу.
Однако львиная доля новостей все же приходится на изменения в составе «Авангарда»: например, эта неделя началась с подписания канадского форварда Майкла Маклауда. Информация об этом появилась еще на прошлой неделе, но все же небольшое «кадровое соревнование» с «Барысом» завершилось в пользу «ястребов».
Примерно таким же образом состоялся и переход под знамена «Авангарда» и голкипера СКА Никиты Серебрякова: 20 ноября о возможном трансфере сообщил его агент, а уже через два дня пресс-служба омского хоккейного клуба рассказала об обмене, в ходе которого в СКА перешел Станислав Бережной, а с Никитой Серебряковым был заключен контракт на 3 года.
К слову, незадолго до этого, 21 ноября, состав «Авангарда» пополнился и форвардом Эмилем Галимовым — заполучить хоккеиста удалось благодаря денежной компенсации, предоставленной «армейцам». Кроме того, в руководстве клуба ожидают от нового игрока максимальной самоотдачи, даже несмотря на контракт, заключенный только до конца сезона. Примечательно, что кроме заключения новых соглашений, в «Авангарде» работают и над заменой выбывших игроков: например, на смену Даррену Дицу, занимавшего позицию атакующего защитника, пришел Райан Меркли — 24-летний канадец, до этого игравший за «Куньлунь Ред Стар».
Познакомиться с этими и другими важными новостями, заинтересовавших омичей, можно и в видеоформате — уже по традиции о них расскажет Евгений Игишев, корреспондент Города55.