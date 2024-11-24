Опасное соседство, бездомные собаки и новые лица хоккея. Главные темы недели

К слову, сотрудники правоохранительных органов ведут точную статистику нападений животных на людей: в 2023 году от клыков и зубов пострадало 108 омичей. В этом — уже несколько меньше: с начала года зафиксировано только 74 обращения по этому поводу. Исходя из этого в ведомствах даже выяснили какие округа Омска были самыми опасными для «двуногих». Но вместе с тем, известны и другие цифры: например, в 2023 году количество безнадзорных собак и кошек составило 3548 особей. В 2024 году сотрудники «Муниципального приюта для животных» отловили 2547 бездомных кошек и собак — вероятно, что наметился определенный «спад» в количестве бездомных животных, однако в количестве заявок на отлов расхождение существенно меньше: 2 930 заявок в 2023 году и 2 483 заявки в текущем.